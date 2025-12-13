El PSOE pide a Moreno que actúe en Estepona (Málaga) "ante los escándalos judiciales que se le acumulan al alcalde"

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, "que actúe ante los escándalos judiciales que afectan al alcalde del PP en Estepona". - PSOE

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, "que actúe ante los escándalos judiciales que afectan al alcalde del PP en Estepona, José María García Urbano". Junto a la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, Bernal ha realizado estas declaraciones "tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Málaga ha presentado una denuncia ante el juzgado decano de Estepona solicitando que se investigue al regidor por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".

Según ha explicado el líder socialista, la denuncia de la Fiscalía "se refiere a la concesión de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para uso de restauración a una empresa cuya socia única y administradora era la pareja del hijo del alcalde". "Nos encontramos ante un nuevo caso de extrema gravedad que se suma a otros procedimientos judiciales ya conocidos", ha señalado.

Bernal ha explicado que García Urbano "ya se enfrenta a un proceso judicial por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de una persona con la que mantenía una relación personal".

"Ahora se abre una nueva investigación en la que la propia Fiscalía aprecia indicios suficientes para pedir que se investigue una posible actuación irregular del alcalde en beneficio de su entorno familiar", ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que el regidor "tendrá que dar muchas explicaciones ante la Justicia" y ha advertido de que "los casos judiciales no dejan de acumularse".

Asimismo, ha interpelado directamente al presidente de la Junta de Andalucía: "La pregunta es qué va a hacer el Partido Popular y qué va a hacer Juanma Moreno Bonilla. Si va a actuar en Estepona igual que presume haber actuado en otros municipios o si va a mirar hacia otro lado cuando los problemas están dentro de su propio partido". Bernal ha reclamado que se apliquen los mismos criterios de exigencia y responsabilidad política "a todos por igual".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha denunciado que la ciudad "no deja de ser noticia por asuntos judiciales que afectan directamente a su alcalde". Ha señalado que uno de los casos ya está encaminado a la Audiencia Provincial por un presunto delito de malversación y que ahora se suma esta nueva investigación impulsada por la Fiscalía. "Es vergonzoso que Estepona esté permanentemente vinculada a los juzgados por la gestión de su alcalde", ha señalado.

Molina ha destacado que la concesión del Mirador del Carmen ya fue denunciada por el PSOE en el pleno municipal "sin que el alcalde diera ninguna explicación". Ha añadido que la Fiscalía también solicita investigar a la teniente de alcalde Ana Velasco y a varios técnicos municipales, lo que, a su juicio, "refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de aclarar todo lo ocurrido".

Finalmente, ha insistido en que José María García Urbano "no puede seguir al frente del Ayuntamiento" y ha vuelto a reclamar su dimisión. "Es una cuestión de dignidad democrática y de respeto a los vecinos y vecinas de Estepona, que no merecen que su ciudad siga asociada a escándalos judiciales", ha concluido.