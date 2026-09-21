PSOE pide a Moreno una apuesta "decidida" por el transporte público interurbano ante problemas de movilidad en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, con el coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Ignacio López, en una reunión del grupo parlamentario socialista. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado este lunes al Gobierno de Juanma Moreno una apuesta "decidida" por el transporte público interurbano para afrontar los problemas de movilidad en Málaga y su área metropolitana.

Aguilar ha comparecido junto al coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Ignacio López, antes de la reunión del grupo parlamentario de los socialistas malagueños, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

Así, ha criticado que el PP mantenga "un concepto absolutamente arcaico" de la movilidad al centrar sus propuestas en nuevas carreteras e infraestructuras. "La movilidad no es tener más carreteras para más coches, sino tener menos coches en las carreteras", ha afirmado.

El secretario general socialista ha señalado que el transporte urbano corresponde a los ayuntamientos y que el transporte interurbano es competencia de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha recordado que Málaga "opera desde hace más de 20 años con un mapa concesional de transporte interurbano desactualizado y con concesiones caducadas".

En este punto, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, "después de ocho años, no haya sido capaz de poner sobre la mesa un nuevo modelo". "Le exigimos a Juanma Moreno que en esto deje de confrontar con el Gobierno de España y se ponga a gestionar lo que son sus competencias, que es el transporte interurbano de personas", ha dicho.

Aguilar también se ha referido a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada definitivamente por el Congreso. "Ya no tiene excusa el señor Moreno Bonilla", ha asegurado, antes de exigirle "que ponga en marcha un plan de choque para agilizar la dependencia".

Según ha denunciado, Andalucía mantiene una doble lista de espera: una para el reconocimiento del derecho y otra para que, una vez reconocido el grado, llegue efectivamente el recurso asignado. Asimismo, ha recordado que Moreno fue secretario de Estado de Dependencia con Mariano Rajoy y ha afirmado que entonces "le dio un hachazo de 700 millones de euros a la dependencia andaluza".

Por su parte, Ignacio López ha destacado que la reforma de la dependencia afecta a más de 60.000 beneficiarios en Málaga y ha cifrado en 145 millones de euros los recursos adicionales para la provincia. Ha subrayado la eliminación de incompatibilidades, la garantía de cotizaciones para personas cuidadoras, la reducción de burocracia y el refuerzo de la accesibilidad y de la protección de mujeres y menores con discapacidad. "La gestión de todo este sistema corresponde a la Junta de Andalucía", ha insistido, reclamando a Moreno que agilice las ayudas para las más de 8.000 personas que, según ha señalado, siguen esperando en Málaga.

López también ha valorado la inversión de más de 830 millones de euros prevista para el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Ha explicado que permitirá ampliar la terminal, mejorar los procesos y adaptar las instalaciones al crecimiento del tráfico de viajeros. "La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la provincia es indudable y se mide en euros, 830 millones de euros", ha afirmado.

Finalmente, el coordinador del Gabinete Parlamentario ha trasladado la solidaridad del PSOE de Málaga con Ceuta ante la situación excepcional que atraviesa. "Ceuta merece toda nuestra solidaridad del PSOE de Málaga y se la damos", ha dicho. López ha criticado la actuación del PP, al que ha acusado de estar instalado en el "cuanto peor, mejor", y ha reclamado la colaboración de todas las instituciones para contribuir a resolver cuanto antes la situación humanitaria.