El PSOE de Málaga pide a Moreno que "explique el borrado masivo de historiales y pruebas de cáncer de mama"

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará a la comisión de Derechos Socialistas de este jueves en el Ayuntamiento de Málaga sendas mociones para exigir al Gobierno andaluz "transparencia y responsabilidad ante el fracaso del cribado de cáncer de mama" después de que Amama, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, "denunciara el borrado de historiales médica en el Servicio Andaluz de Salud".

Pérez ha criticado que, "pese a que la Junta de Andalucía ha achacado el problema a un error informático, no se ha aclarado cuántas mujeres han resultado afectadas en la provincia de Málaga".

"Queremos saber la realidad de lo que está ocurriendo en los hospitales Regional, Clínico, Costa del Sol, Antequera, Ronda y La Axarquía. ¿A cuántas mujeres ha afectado esta mala praxis en la gestión del cribado del cáncer de mama?", ha preguntado Pérez.

Además, ha reclamado al delegado de Salud "que deje de estar callado y dé explicaciones a la ciudadanía" y al presidente de la Junta, Juanma Moreno le ha recriminado "haber desmantelado la sanidad pública con una política de privatización encubierta" y "lanzar anuncios fantasmas" sobre contrataciones que "nadie se cree".

"Cada semana promete cientos o miles de nuevas contrataciones, pero al final reconoce que hay serios problemas para cubrir las plazas. Ese desmantelamiento tiene consecuencias, con mujeres que esperan un diagnóstico, mujeres que pierden capacidad de recuperación por no tener una detección precoz, y listas de espera que se eternizan", ha defendido.

Por su parte, la concejala del grupo municipal socialista Carmen Martín ha señalado que "la desaparición de historiales médicos y resultados de pruebas de cáncer de mama en el SAS, ya reconocido a última hora de la tarde del pasado martes, no es un error, sino la consecuencia del desmantelamiento de la sanidad pública".

Martín ha recalcado que "el fallo en el programa de detección precoz no es un error informático, sino el resultado directo del abandono del sistema sanitario público".

"Este programa llevaba casi treinta años funcionando con éxito y con alta satisfacción entre las mujeres. Desde que se privatizó, con 8,8 millones de euros destinados a la empresa adjudicataria, han comenzado los problemas. Ahora tenemos unidades móviles haciendo mamografías mientras los equipos públicos permanecen parados por falta de personal", ha explicado Martín. De igual modo, ha pedido una auditoría "inmediata" para esclarecer lo ocurrido y conocer el número real de mujeres afectadas.

Ha insistido en que "Juanma Moreno miente cuando dice que no hay listas de espera en oncología. Han subido tanto en el Regional como en el Clínico. Lleva siete años desviando fondos a la privada, más de 4.000 millones de euros, mientras promete planes de choque que no resuelven nada".

Por último, ha recriminado al presidente regional que "ponga como consejero de Salud a alguien que no tiene ninguna formación en sanidad. Moreno ha puesto a Sanz para salvarle a él, no a las miles de mujeres afectadas por este fracaso en la gestión de los cribados".

MOCIÓN SOBRE DERECHO AL ABORTO

Por otro lado, otra de las mociones que los socialistas llevarán a la comisión de Derechos Sociales es sobre el "derecho al aborto de las mujeres, sobre lo que el PP ha cruzado una línea peligrosa al dejarse arrastrar por Vox".

Según el portavoz socialista, "el PP se está derechizando más y adoptando postulados ultras. Vox marca su agenda en comunidades y ayuntamientos. El PP debería tener identidad propia y no ser seguidista de la extrema derecha", ha asegurado.

La responsable de defender esta moción sobre aborto es la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez. "Las mujeres no vamos a dar un paso atrás en nuestros derechos", ha señalado Rodríguez y ha subrayado que "en pleno 2025 las mujeres siguen teniendo que luchar por ejercer sus derechos con libertad y dignidad".

Así, ha adelantado que el grupo municipal socialista pedirá al Ayuntamiento de Málaga "un pronunciamiento firme en defensa de la ley del aborto y del derecho a decidir de las mujeres, así como que se traslade este compromiso al Consejo Sectorial de la Mujer". "Queremos que este órgano deje de ser simbólico y se convierta en un espacio útil y activo", ha concluido.