El PSOE pide a Moreno que ponga en marcha ya la ayuda de 250 euros mensuales al alquiler joven en Málaga

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada socialista en el Congreso, Mariló Narváez, ha pedido este viernes al Gobierno de Juanma Moreno que "ponga en marcha ya la ayuda de 250 euros mensuales al alquiler destinado a los jóvenes de la provincia, una ayuda que todavía no está disponible en el portal de la Junta pero sí en otras Comunidades Autónomas como Valencia o Cataluña".

En Rincón de la Victoria (Málaga) junto al también diputado socialista José Carlos Durán; el secretario local del PSOE, Antonio Sánchez, y por el diputado provincial Javier Jerez, Narváez ha reclamado a la Junta de Andalucía que "apueste por la juventud como está haciendo Pedro Sánchez con el bono cultural joven, una medida que beneficiará en la provincia a más 18.000 malagueños y malagueñas".

Así, ha defendido el bono cultural joven del Gobierno de Pedro Sánchez, que "quiere que los jóvenes se impliquen en la cultura y también beneficiar a la industria". El Ejecutivo central invertirá 210 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en un plan para que los y las jóvenes puedan destinar un máximo de 400 euros en doce meses repartidos en 200 euros a festivales, exposiciones y conciertos, 100 euros para material como audiolibros y suscripciones en la red y otros 100 euros para destinarlos a libros y publicaciones en formato físico, ha recordado la socialista.

"El Gobierno de España hace una apuesta clara y decidida por nuestros jóvenes que se suman a las ayudas al alquiler de 250 euros mensuales, esta última competencia de las comunidades autónomas pero que, en el caso de Andalucía, todavía no está disponible porque el gobierno de Moreno Bonilla no la ha puesto en marcha", ha lamentado, añadiendo que los jóvenes valencianos o catalanes "ya pueden solicitar la ayuda al alquiler pero en Andalucía todavía están esperando a que Moreno Bonilla y el PP quieran; no sabemos a qué está esperando".

En la misma línea, Durán ha incidido en la "apuesta" de Sánchez por la cultura y la juventud: "La cultura es fundamental para construir sociedad, beneficiando a más de medio millón de jóvenes en nuestro país".

"La cultura española es nuestra seña de identidad, por eso los y las jóvenes pueden solicitar la ayuda a través de una plataforma digital para que se le dé el alta con una tarjeta de débito en Internet o una tarjeta física para hacer uso del bono. Es una iniciativa muy positiva que debe ser complementada por otras instituciones como la Junta de Andalucía o la Diputación de Málaga", ha concluido.

Por su parte, Antonio Sánchez también ha pedido al alcalde de Rincón y presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ponga en marcha las políticas de juventud: "El PP ni está ni se le espera, los jóvenes son los grandes olvidados en Rincón porque se puede hacer mucho más tanto en la formación y el ocio".

"A Salado solo le hace falta ganas para implantar políticas en materia de juventud como ha hecho el gobierno de Sánchez con el bono cultural joven", ha concluido.