PSOE pregunta a Junta sobre "qué ha hecho con los 100 millones" recibidos en Málaga para mejora de sanidad pública

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha preguntado este lunes al gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en la Junta sobre "qué ha hecho con los 100 millones que ha recibido la provincia para la mejora de la sanidad pública malagueña".

Lima antes de su intervención el Día Mundial contra el Cáncer de Mama ha recordado que "cada año se diagnostican en la provincia unos 1.100 casos, por eso el diagnóstico y tratamiento no pueden quedar relegadas por la pandemia" y ha destacado que el 80 por ciento de las mujeres superan esta enfermedad, "por eso queremos reiterar que hay que apostar la investigación y por el diagnóstico, así como en seguir dando pasos adelante en la reconstrucción mamaria".

Así, ha insistido en "qué ha hecho con los 100 millones que ha recibido la provincia para la mejora de la sanidad pública malagueña". "Queremos que el gobierno de la Junta explique qué destino se ha dado a esos fondos del gobierno central cuando los sanitarios están manifestándose en al calle o los ciudadanos pasan dos horas en una cola para conseguir una cita en un centro de salud".

En este punto, ha detallado que la provincia ha recibido estos fondos dentro de un primera remesa de 600 millones destinados a Andalucía desde el ejecutivo de Pedro Sánchez con motivo de la pandemia y que llegará a 2.100 millones.

"El Gobierno central ha dado a Andalucía más de 7.635,2 millones para las consecuencias económicas y sanitarias por la pandemia y se han repartido 1,5 mascarillas en la provincia de Málaga a través de la Subdelegación", ha recordado Lima, que también se ha referido a otros "refuerzos" que ha recibido la Comunidad Autónoma como el que se pueda contar con más de 21.000 camas de la sanidad privada o la habilitación de espacios públicos como espacios sanitarios son medidas importantes.

Además, ha continuado, "se ha permitido la suspensión de la rotación de residentes para que puedan ser contratados y la posibilidad de contratación de residentes en el último año, de médicos con no más de 70 años o de licenciados en Medicina que tengan el MIR aprobado". "Es decir, desde el Gobierno central se ha dotado de financiación a Andalucía y a Málaga, se han ampliado competencias y se ha reforzado el sistema sanitario", ha apostillado.

Por ello, se ha referido a las protestas de los profesionales sanitarios "ante el caos provocado por la Consejería de Salud". "El colapso lo podemos ver en las colas en los centros de salud porque no se dan citas por teléfono, donde un sistema como Salud Responde, que era pionero, no responde absolutamente a nada, donde no se hacen suficientes test PCR o donde los profesionales denuncian que están siendo hostigados para que no den citas médicas", ha criticado.

"Mientras que el Gobierno central refuerza la sanidad pública, en Andalucía nos encontramos con recortes", ha lamentado, cuestionando, en este sentido, al Ejecutivo autonómico el estado de proyectos como el tercer hospital o el hospital cerrado de Estepona. "Nos preguntamos si el gobierno de la Junta lo que busca es que haya una sanidad pública debilitada ante una sanidad privada fuerte solo para el que pueda permitírsela", ha concluido.