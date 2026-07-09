El PSOE presenta "alegaciones clave" a la modificación del PGOU para "blindar la vivienda" en Málaga

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, junto a ediles socialistas - PSOE

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado siete alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida "impulsada a rastras" por el equipo de gobierno del PP para, "supuestamente, limitar los apartamentos turísticos y regular el cambio de uso de locales comerciales a viviendas".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado la "tibia y cobarde suspensión cautelar planteada por el Consistorio" y ha lamentado que "llega muy tarde" y que "no responde de forma contundente al fenómeno de falta de vivienda en la ciudad". S

Ruiz Araujo ha señalado que el Ejecutivo local ha presentado un "documento de mínimos, diseñado a la medida de los especuladores", que, ha asegurado, "el PSOE pretende endurecer drásticamente para evitar más vacíos legales y puertas de atrás".

"Frente a la inacción crónica del PP", Ruiz Araujo ha tendido la mano al equipo de gobierno "para construir acuerdos y asegurar soluciones a esta crisis habitacional que el propio Ayuntamiento ha avivado".

A su juicio, "esta moratoria a la conversión de vivienda residencial de larga duración en alojamientos turísticos, es una iniciativa a la que el equipo de gobierno del PP se ha visto obligado por la contestación ciudadana del pasado 27 de junio y por el trabajo de la oposición".

El portavoz municipal del PSOE ha asegurado que, "aunque el texto inicial no es perfecto" y adolece de "falta de valentía", el grupo municipal socialista está dispuesto "por pura responsabilidad, a llegar a concesiones y a negociaciones para intentar empezar a solventar este gravísimo problema".

Para ello, exigen al equipo de gobierno "que abandone su servilismo con el sector inmobiliario" y "haga suyas las alegaciones". Una de las prioridades "absolutas es que no haya ni una sola excepción para paralizar nuevas licencias de conversión de suelo residencial en apartamentos turísticos".

Así, ha advertido de que "la redacción actual permite salvar expedientes con documentación sustancial", lo que a su juicio es "una trampa legal que puede convertirse en un coladero" para amnistiar a inversores y fondos.

Ruiz Araujo, junto con la viceportavoz socialista, Carmen Martín, y los ediles del PSOE Lorena Doña, Pablo Orellana y Rubén Viruel, ha sido tajante frente "a la barra libre permitida por el Consistorio". "Creemos que no hacen falta más instalaciones de este tipo en la ciudad de Málaga y, por lo tanto, la paralización debe ser total desde el momento de la aprobación inicial. No debe pasar ni una más", ha dicho.

Además, el grupo socialista exige que "la prohibición sea permanente, y no "un mero lavado de cara. Esto no debe ser un parche ni una moratoria temporal de tres años".

En el mismo orden de cosas, ha continuado, "para frenar la sangría en los barrios", los socialistas proponen "un blindaje total de diez años frente a la conversión especulativa de locales comerciales en viviendas".

Otra alegación se dirige "contra la hipocresía" del equipo de gobierno respecto al suelo público. "El alcalde ya ha comprado nuestro discurso de protección del suelo residencial", ha dicho Ruiz Araujo, que le ha exigido "que lo ponga en marcha y deje de subastar la ciudad al mejor postor". Los socialistas exigen, por tanto, que se prohíba "de forma tajante la venta, enajenación o concesión del patrimonio público de suelo, siempre y cuando no vaya a aumentar el parque público o el alquiler asequible en la ciudad".

Por otro lado, los socialistas exigen "cerrar las vías de escape legales que el Ayuntamiento suele dejar abiertas" y piden ampliar exhaustivamente las denominaciones de hospedaje en la nueva norma. "No se puede quedar fuera ninguna de las nuevas fórmulas", ha apostillado el portavoz.

Asimismo, Ruiz Araujo ha exigido "acabar con la inoperancia de Urbanismo" y aplicar "mano dura real contra las irregularidades consentidas".

Por último, ha criticado "la nula transparencia del documento actual", que "no incluye ningún tipo de valoración sobre la evolución de las medidas, evidenciando que no hay intención real de controlar su cumplimiento". Así, el PSOE exige que la Gerencia de Urbanismo "dé la cara y rinda cuentas anualmente en el Pleno del Ayuntamiento sobre cómo están funcionando estas restricciones".

EQUIPO DE GOBIERNO: "EL RELATO DE LA OPOSICIÓN NO TIENE CREDIBILIDAD"

Por su parte, cabe recordar que la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que este jueves se han dado cuenta en el Consejo de la GMU de varias autorizaciones de apartamentos turísticos en la ciudad y ha señalado que "el relato y la crítica de los grupos de la oposición no tiene ninguna credibilidad".

Así, Casero ha explicado que "se trata de expedientes que están en tramitación con anterioridad al inicio de la modificación normativa del Plan General".

De igual modo, ha recordado que "la suspensión de licencias del Plan General estará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia" y "a partir de ese día ya no podrá haber nuevas solicitudes", pero "sí, y así lo dijimos en el momento de presentar la iniciativa, tendremos que seguir tramitando, conforme a la normativa que hay actualmente en vigor, el resto de proyectos que tenemos en la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Casero ha indicado que "las licencias son actos reglados y tenemos la obligación de tramitar todos los expedientes que tengan suficiente información para ser valorados por los técnicos y jurídicos del equipo de la Gerencia de Urbanismo", ha concluido.