El PSOE presentará en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Málaga un modelo alternativo centrado en las personas

El portavoz del Grupo Socialista en Málaga, Mariano Ruiz Araujo, junto con miembros del PSOE Málaga - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha anunciado que presentará este miércoles, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, un modelo alternativo para Málaga centrado en las personas.

El dirigente socialista ha reivindicado que esta sesión se celebra porque su grupo ha "forzado" su convocatoria ante "la falta de iniciativa" del alcalde, Francisco de la Torre. "Solo se van a celebrar en este mandato dos de estas sesiones y ambas han sido forzadas por el Grupo Municipal Socialista ante la incomparecencia y la poca transparencia del alcalde", ha recriminado.

Ruiz Araujo ha explicado que los socialistas acudirán al debate con propuestas para abrir una nueva etapa. "No queremos convertir este Debate sobre el Estado de la Ciudad en un rosario de reproches", ha señalado, aunque ha advertido de que será necesario abordar los graves episodios vividos en los últimos meses.

"Queremos demostrar que hay otro modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que verdaderamente pone en el centro a las personas. Un modelo de ciudad recíproco, que piensa en quienes la hacen posible", ha asegurado.

La posibilidad de permanecer en Málaga y desarrollar un hogar con garantías será uno de los ejes de su intervención, después de la movilización por la vivienda celebrada este lunes, que desembocó en una acampada en la plaza de la Constitución.

"Ya se han celebrado cuatro grandes movilizaciones que le están advirtiendo al alcalde de la necesidad de pensar más en el que se queda que en el que pasa", ha destacado Ruiz Araujo.

Los socialistas defenderán la eliminación de viviendas de uso turístico para devolverlas al mercado residencial y la declaración de Málaga como zona tensionada para aplicar medidas de control de los precios del alquiler. "Los malagueños tenemos que tener el derecho a permanecer en nuestra ciudad. Vivir en Málaga debe volver a ser lo normal", ha añadido su portavoz.

El dirigente socialista ha recordado que la emergencia habitacional tiene consecuencias que el Ayuntamiento no puede seguir ignorando como "familias rotas por desahucios, coches convertidos en hogares o incluso bancos del parque que se han transformado en refugios improvisados".

Ruiz Araujo también ha cuestionado la eficacia de los anuncios municipales sobre la regulación de los alojamientos turísticos y ha reclamado una respuesta que se traduzca en resultados: "El alcalde debe pasar de la mera pose, de los anuncios que se convierten en disfraces, a una acción decidida, sin tibieza".

El segundo eje del modelo que el portavoz socialista defenderá será el cuidado de la calidad de vida, la identidad de Málaga y los espacios públicos de sus barrios. El portavoz ha avanzado que defenderá políticas que permitan mejorar la vida cotidiana y recuperar tiempo para las personas.

El tercero estará dedicado a preparar la ciudad para las próximas décadas. "Una ciudad recíproca no solo piensa en las personas que la habitan hoy, sino que también quiere mejorarla para los que vivirán aquí el día de mañana", ha explicado.

"Mañana vamos a presentar un modelo alternativo. No queremos caer en el mero reproche. Queremos demostrar a la ciudadanía que hay otra forma de pensar esta ciudad", ha insistido Ruiz Araujo, quien ha defendido una Málaga que vuelva a ser un espacio de encuentro y permita a sus vecinos desarrollar su proyecto de vida frente a la especulación residencial y turística.