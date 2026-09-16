El PSOE ratifica los avales de los aspirantes a las primarias en Fuengirola y Vélez-Málaga para las municipales

Archivo - El diputado nacional del PSOE, Ignacio López, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes a encabezar las candidaturas del PSOE en Fuengirola y Vélez-Málaga de cara a las elecciones municipales de 2027 han formalizado y ratificado este miércoles los avales necesarios para concurrir a las primarias, por lo que ambos municipios malagueños contarán finalmente con proceso de elección interna.

La Comisión Regional de Ética del PSOE ha acordado la proclamación provisional de las candidaturas tras comprobar que los avales presentados cumplen los requisitos establecidos en el reglamento que regula el proceso abierto por el partido en las capitales andaluzas y en los municipios de más de 20.000 habitantes. Esta proclamación queda pendiente de los posibles recursos que puedan presentarse.

En Fuengirola, han quedado validadas las precandidaturas de Juan Andrés Camacho Fernández y Elena Álvarez González, mientras que en Vélez-Málaga concurrirán Víctor González Fernández y José María Domínguez Pérez.

De este modo, serán los militantes socialistas quienes elegirán al candidato del partido para las próximas elecciones municipales. Para ello, se desarrollará una campaña de información entre este viernes y el 25 de septiembre, mientras que la jornada de votación tendrá lugar el sábado 26 de septiembre.

Si alguno de los aspirantes obtiene en esta votación más del 50% de los votos válidos, será proclamado directamente candidato, sin necesidad de celebrar una segunda vuelta. En caso contrario, los dos candidatos que obtengan un mayor porcentaje de sufragios pasarán a una segunda votación, prevista para el sábado 3 de octubre y precedida de una nueva campaña de información, que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

En esta segunda vuelta, será proclamado candidato quien obtenga el mayor porcentaje de votos válidos, según establece el reglamento del PSOE.