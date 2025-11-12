El PSOE reclama a la Junta "una mayor implicación" con el Sipam de la uva pasa de la Axarquía

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el alcalde del municipio malagueño de Almáchar, Antonio Yuste - PSOE

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el alcalde del municipio malagueño de Almáchar, Antonio Yuste, han reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía "una mayor implicación" con el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de la uva pasa de la Axarquía, tras conocerse que el Gobierno andaluz solo ha presupuestado 10.000 euros para su impulso en 2026.

Aguilar ha criticado "la falta de compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno con este producto emblemático de la provincia". "¿Qué le pasa a Moreno con el Sipam de la uva pasa? El año pasado el presupuesto fijó solo 60.000 euros y, gracias a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a propuesta de los alcaldes de Almáchar y El Borge, se consiguió incrementar hasta más de 100.000 euros. Lo sorprendente es que este año solo presupuesta 10.000 euros", ha criticado.

Así, ha anunciado que el PSOE volverá a presentar una enmienda para aumentar los fondos destinados al Sipam y ha exigido a la Junta "una implicación real con este producto tan representativo de la Axarquía y con los municipios del interior que lo mantienen vivo".

Por su parte, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha recordado que el reconocimiento del Sipam por parte de la FAO en 2018 supuso un espaldarazo internacional al territorio y a su tradición agrícola.

"Queremos reclamar a Juanma Moreno que se ponga las pilas, que trabaje por el interior, que apueste por el desarrollo rural y, sobre todo, que apoye el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. No es de recibo que la Junta contemple solo 10.000 euros para este proyecto", ha señalado.

Por último, Yuste ha subrayado que el Sipam de la uva pasa "es un motor de identidad, sostenibilidad y empleo para la comarca de la Axarquía" y ha pedido al Gobierno andaluz que "abandone la propaganda y se comprometa con hechos y presupuestos que impulsen de verdad al mundo rural malagueño".