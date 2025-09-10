El PSOE reclama a la Junta un nuevo equipo médico en el centro de salud de La Viñuela (Málaga)

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, con al alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, y la edil Mará Ángeles Fernández - PSOE MÁLAGA

LA VIÑUELA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, ha reclamado este miércoles que la Junta de Andalucía dote de forma "urgente" de un segundo equipo médico al centro de salud del municipio malagueño de La Viñuela.

Así lo ha demandado Yuste en rueda de prensa junto al alcalde de la localidad, José Juan Jiménez, y la concejala María Ángeles Fernández, que ha subrayado que "no se trata de una exigencia, sino de un derecho de más de 10.000 vecinos y vecinas que dependen de este centro".

"Por desgracia, hemos vivido episodios en los que se han perdido vidas en la carretera por no contar aquí con la ambulancia pertinente", ha lamentado, antes de señalar que "el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometió un cambio y lo está haciendo, pero para peor: en educación, en sanidad y en transporte público".

Asimismo, el socialista ha asegurado que "con ejemplos como este, queda claro que --Moreno-- se está cargando la sanidad pública". En este sentido, ha puesto como ejemplo "lo sucedido este fin de semana en el hospital comarcal de La Axarquía, donde los usuarios no podían acceder ni siquiera a tener agua para beber".

Por su parte, el alcalde de La Viñuela ha recordado que este centro de salud cubre las urgencias de Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, La Viñuela y Sedella, prácticamente toda la Axarquía Norte.

"Llevamos mucho tiempo reivindicando este segundo equipo médico y la Junta sigue sin escucharnos. Somos población suficiente, las estadísticas, por mucho que ellos lo nieguen, nos dan la razón. Estamos dentro de los rangos y del propio protocolo que la Junta establece para dotar de un segundo equipo a un centro de salud", ha agregado Jiménez.

El regidor ha considerado que la actitud del Gobierno andaluz es "negativa" y ha dicho que "la realidad es que están desprestigiando y desprotegiendo la sanidad pública para beneficiar a la privada".

Por último, la concejala María Ángeles Fernández ha incidido en que la Junta "solo responde con estadísticas y números, pero las personas no somos cifras. Necesitamos que, cuando lleguemos una tarde o una noche al centro de salud, haya un médico que nos atienda".

"Hablo no solo como concejala, sino como vecina que ha acudido muchas veces y no ha encontrado a nadie. Con la salud no se juega, no valen los colores políticos: necesitamos soluciones ya", ha concluido Fernández.