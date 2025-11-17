El PSOE reitera rechazo "firme" al proyecto de la torre del puerto: "Un atentado patrimonial a la ciudad"

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha mostrado, una vez más, su rechazo "firme" al proyecto del hotel rascacielos previsto en el Dique de Levante, tras la presentación de la propuesta arquitectónica firmada por David Chipperfield.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha criticado que "el problema no reside en la autoría del diseño, sino en su ubicación. Da igual que lo firme David Chipperfield o cualquier otro arquitecto. La Torre del Puerto es un atentado patrimonial que va a apagar nuestra Farola, atenta contra la singularidad de la ciudad y nuestro skyline. La bahía de Málaga no puede cambiar de esta forma".

Pérez ha insistido en que el PSOE "siempre" defenderá "un modelo de ciudad respetuoso con su identidad" y ha reiterado que el proyecto debe ubicarse en otro lugar. "En la Bahía de Málaga no cabe este proyecto. Una vez más, conocido el diseño, manifestamos nuestro rotundo rechazo a que se construya en el Dique de Levante un hotel rascacielos de la Torre del Puerto", ha agregado.

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha cuestionado "la opacidad" con la que se ha tramitado esta iniciativa: "Hoy se ha presentado definitivamente ese proyecto de rascacielos en el Dique de Levante y nosotros nos hacemos muchas preguntas. Si la Autoridad Portuaria es autoridad por algo y si el Ayuntamiento de Málaga debería ser el guardián de las esencias de esta ciudad, ¿dónde estaban mientras se daba a conocer el diseño?", ha concluido.