El PSOE retira la moción de censura en Benaoján (Málaga) y no asistirá al pleno

BENAOJÁN (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha informado de que han registrado en la mañana de este miércoles un escrito oficial en el que se comunica la retirada de la candidatura a la Alcaldía y de las firmas en la moción de censura en el municipio malagueño de Benaoján. Además, no acudirán al pleno previsto para las 12.00 horas de este miércoles.

El PSOE presentó el 16 de julio una moción de censura contra el alcalde del PP del municipio malagueño de Benaoján, Guillermo Becerra, y que está suscrita también por un edil del grupo 'popular', José Antonio García. La socialista Soraya García era la candidata propuesta para la Alcaldía.

El PSOE incide en que esta decisión de retirar la moción de censura "responde a una reflexión profunda, basada en la responsabilidad y en la convicción de que siempre debemos anteponer el bienestar de las personas a cualquier interés político".

Por su parte, fuentes del PP han señalado que "las mociones se presentan y no se pueden retirar". "En política hay que ser más humildes", añaden y esperan que "hablen los concejales y si no se reúnen los suficientes apoyos será sin duda porque quienes la presentan no han convencido ni en las elecciones, ni en esta moción injusta e injustificada". "Como bien saben o deberían saber los concejales del PSOE, ya no pueden retirar la moción, como trata de hacer ver su portavoz", han incidido.

Soraya García, portavoz del PSOE, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que ya han registrado el escrito en el Ayuntamiento "y nosotros no vamos a asistir al pleno". Además, ha aludido al artículo 197 A de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que "dice que se tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos tiene que haber mayoría absoluta de firmantes de la moción y una candidatura a la Alcaldía".

"Nosotros hemos presentado un escrito retirando la mayoría de esos votantes y de esas firmas y la candidatura de la Alcaldía", ha precisado, por lo que se interpretaría "por parte del secretario que ya no cabe que se proceda al debate y a la votación porque ya no se cumplen los requisitos de ese artículo".

Ha explicado que "en teoría se va a iniciar el pleno con la ausencia de los cinco concejales firmantes de la moción y se procederá a dar el informe del secretario y el presidente debería proceder a suscribir lo que el secretario informa".

En este punto, García ha dicho que "el Partido Popular quiere seguir adelante", pero "nosotros no vamos a formar parte de ese espectáculo, entre otras cuestiones, porque es que esto lo hemos hecho por preservar la salud de este hombre y lo que no vamos a hacer es someterlo a ese trauma".

En el escrito registrado, los firmantes señalan que se presentó la moción de censura "por responsabilidad política, entendiendo que respondía a una situación insostenible para el municipio y basada en la voluntad democrática expresada en las urnas, lo hicimos con la firme convicción de estar priorizando el interés general de nuestro pueblo".

También aluden a que "esta moción nació de la inquietud legítima de José Antonio García, concejal del PP, quien tiempo atrás venía compartiendo con nosotros su preocupación por el rumbo de nuestro municipio, así como por la situación a la que estaba sometido dentro de su grupo, ya que no le permitía demostrar su capacidad de trabajo y entrega al servicio de su pueblo y de su partido, algo para lo que tanto había trabajado y sacrificado durante años". "Nuestra firma, respondió a ese mismo compromiso con el interés común", añaden en el escrito.

Además, aseguran que "en los últimos días, dicho concejal ha estado sometido a una presión personal y familiar absolutamente inaceptable, incluyendo el recibo de cartas anónimas que no se ha atrevido a abrir, señalamientos y actitudes que han sobrepasado todos los límites éticos de la convivencia democrática y política".

Al respecto, añaden que "esta situación está afectando seriamente a su salud y a la de sus seres queridos", por lo que ante los hechos y "tras una profunda reflexión personal y de grupo, consideramos que ningún cargo político, ni alcaldía, por legítimo que sea, merece costar el bienestar ni la estabilidad emocional de una persona ni de su familia". Por lo que Soraya García informa de que renuncia a su candidatura a la Alcaldía propuesta en el marco de la moción.