El PSOE solicita a la Diputación de Málaga que financie el coste total de la piscina de Bobadilla Estación

El diputado provincial del PSOE, Manuel Lara, junto al portavoz socialista en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, y la vocal del PSOE en la ELA de Bobadilla Estación, Laura Cano. - PSOE

Los socialistas critican la pérdida de una subvención de 150.000 euros para este proyecto

BOBADILLA ESTACIÓN (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial del PSOE, Manuel Lara, ha solicitado al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que financie el coste total de la piscina de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Bobadilla Estación. En rueda de prensa junto al portavoz socialista en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, y la vocal del PSOE en la ELA, Laura Cano, Lara ha anunciado que los socialistas llevarán una moción al próximo pleno de la institución provincial con esta petición.

Lara ha explicado que el grupo socialista presentará esta iniciativa tras la pérdida de la última subvención destinada a la construcción de la piscina municipal. "La piscina de Bobadilla Estación se ha convertido ya más en una promesa incumplida que en una realidad", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que el PSOE solicitará en el pleno del mes de abril que la Diputación conceda una subvención directa que cubra el coste total del proyecto. "Queremos que todos los vecinos y vecinas de esta ELA puedan disfrutar en los próximos veranos, especialmente los más pequeños, de una piscina municipal que sea justa y acorde a las necesidades del municipio", ha señalado.

Por su parte, Ruiz Espejo ha recordado que se trata de un proyecto con un presupuesto cercano al millón de euros. "Es una inversión importante que supera la capacidad económica de la entidad local para poder acometerla por sí sola", ha explicado.

"Ya advertimos de que la capacidad económica de la ELA difícilmente podría asumir el coste total de este proyecto y el tiempo nos ha dado la razón. Lo que hemos visto es que se han perdido prácticamente tres años entre solicitudes de subvenciones, decretos y plazos de obra. Al final, lo único que encontramos en este lugar donde debería estar la piscina de Bobadilla Estación es el cartel del proyecto", ha denunciado.

En este sentido, ha criticado la gestión realizada por las administraciones implicadas. "Denunciamos la incapacidad de gestión que han demostrado tanto la Diputación como la propia entidad local y el Ayuntamiento de Antequera para sacar adelante esta actuación", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de buscar nuevas vías de financiación para hacer realidad esta infraestructura.

Por último, Laura Cano ha explicado que la pérdida de esta subvención se suma a otra ayuda anterior que tampoco pudo ejecutarse. "Ahora se han perdido 150.000 euros más, pero anteriormente ya se perdieron casi medio millón de euros, en concreto 476.000 euros. A día de hoy nos quedamos sin piscina y sin subvenciones", ha lamentado.

Cano ha dicho que en el caso de la ayuda anterior incluso hubo que asumir costes adicionales. "En aquella ocasión se tuvieron que pagar alrededor de 40.000 euros por la devolución de los 476.000 euros. En esta ocasión, los 150.000 euros directamente no han llegado a ingresarse por no haberse podido ejecutar el proyecto", ha explicado.

"Al final quienes salen perjudicados son los vecinos y vecinas de Bobadilla Estación, que siguen sin una piscina municipal después de años de anuncios y promesas", ha concluido.