PSOE y Unidas Podemos convocan un pleno extraordinario para "proteger el derecho a la vivienda de vecinos de El Perchel"

De la Torre insiste en que no ve necesario el pleno, aunque se llevará a cabo y aboga por el diálogo

Los grupos municipales de PSOE y de Unidas Podemos se han unido para convocar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para "defender los derechos de medio centenar de residentes en los llamados Callejones del Perchel".

En concreto, en comunidades de vecinos de las calles Malpica, Huerto de la Madera, Angosta del Carmen, Arco y Montalbán, "que han comenzado a recibir las primeras cartas de desahucio por parte de la inmobiliaria propietaria porque la entidad Dazia Capital quiere alzar viviendas turísticas sobre las que han sido sus hogares durante décadas".

Así lo han informado este martes ambos grupos municipales, que han presentado la moción urgente que se llevará de manera conjunta a esta sesión plenaria. Frente a esta convocatoria, el alcalde, Francisco de la Torre, ha insistido en que no ve necesario el pleno, aunque se llevará a cabo y ha abogado por el diálogo.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha reiterado que los vecinos "soportan desde hace cinco años el acoso inmobiliario mientras pagan religiosamente su alquiler, porque los dueños de los inmuebles han dejado que los pisos se devalúen al no mantenerlos, para que se vayan a otro lugar".

"Vamos a exigir al equipo de gobierno que se haga pública toda la información que tenga el Ayuntamiento relacionada con las propuestas y proyectos futuros planteados en la zona de Callejones del Perchel. De la Torre se ha reunido con la empresa y los vecinos llevan semanas pidiéndole esta información. El pleno extraordinario servirá para que de una vez por todas De la Torre dé la cara y no se esconda detrás de ningún otro concejal", ha señalado Pérez.

A su juicio, el regidor "debe velar por los vecinos que se pueden quedar en la calle después de residir en su barrio desde hace más de 50 años en algunos casos y no dejar en manos de una financiera el futuro de estas familias".

"El alcalde no tiene un modelo de ciudad y esto es un problema para los barrios de Málaga, que pierden su personalidad porque De la Torre prefiere pisos turísticos, lo que genera precios de alquiler impagables en los barrios, que mantener la identidad en los distritos. Se está echando de los barrios a los vecinos de toda la vida y esto es lo que está pasando también en El Perchel", ha agregado.

En este punto, ha recordado al equipo de gobierno que "estas calles se encuentran recogidas en el Plan Especial de Protección de Reforma Interior P.2 'Perchel Sur', que dicta que entre sus condiciones la recuperación y conservación de la estructura urbana se debe respetar el mantenimiento de la población existente en la zona, y esto choca con las intenciones de la promotora Dazia y Vitrubio de echar a los vecinos a la calle".

La moción urgente instará al Consistorio "a poner a disposición de los vecinos de Callejones del Perchel sus servicios técnicos y jurídicos para defender sus legítimos intereses y derechos". "Que sepa De la Torre que en caso de que no ponga a disposición de los vecinos este servicio, que es público y pagado por todos los malagueños, el PSOE pondrá a sus abogados a trabajar para las familias de El Perchel, a las que no vamos a abandonar", ha concluido Pérez.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha insistido en que "los vecinos vuelven a salir a la calle para defender dos derechos fundamentales, el de disfrutar de una vivienda digna y el derecho a quedarse en su barrio de toda la vida, en el que han visto crecer a sus hijos".

"El Perchel es lo que es gracias a sus vecinos y vecinas y esta batalla se la vamos a ganar desde la unidad vecinal", ha recordado, al tiempo que ha criticado que el alcalde "viene dejando a su suerte a la vecindad desde hace muchos años".

"No ha exigido que se rehabilitasen las viviendas --ha continuado--, como dicta la ley, en favor de residentes que, en algunos casos, llevan 47 años habitándolas. Si hubiesen actuado bien hoy no estaríamos hablando de esta situación, a causa de una empresa que ha comprado los inmuebles para hacer negocio en una zona céntrica con grandes posibilidades para la especulación".

Macías ha asegurado que "vamos a seguir al lado de los vecinos para que se puedan quedar en el barrio. Lo venimos haciendo con iniciativas desde 2017 y lo reiteramos con la solicitud de este pleno extraordinario". "Es un pleno muy importante, ya que la vulnerabilidad que sufren los vecinos de El Perchel es extensiva a otros barrios que pueden quedar expuestos a situación especulativas similares", ha concluido.

El portavoz de la Plataforma El Perchel No Se Vende, Enrique Gutiérrez, ha agregado que han "vivido en paz durante muchos años, hasta que desde hace cinco años se comenzó a dejar de mantener los bloques". "En 2017 se aprobó una moción por la que el Ayuntamiento se comprometía a poner en marcha todos los mecanismos a su alcance en favor nuestra, pero el equipo de gobierno no ha hecho nada ni nos ha facilitado información. El alcalde ni se ha reunido con nosotros hasta hace unos días", ha lamentado.

"A la empresa que quiere construir en El Perchel le decimos que no nos vamos a ir, pero está realizando una política de acoso y derribo contra los vecinos. No queremos que nos regalen nada, solo que se respete la legalidad y que no nos vendan a los coyotes. Estamos orgullosos de ser percheleros y vamos a morir siendo percheleros", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Málaga tras ser preguntado por la convocatoria de pleno ha insistido en que "no es necesario" pero como legalmente corresponde se llevará a cabo.

"El camino de dialogar con los propios grupos, sin ser en el pleno, es más práctico; con los propios vecinos, como ese natural, como es mi compromiso, como lo hice y lo seguiré haciendo con independencia del pleno", ha abundado De la Torre.

Ha recordado, asimismo, la reunión que mantuvo el pasado sábado, día 5 de febrero, con una representación de vecinos y también ha aludido a las declaraciones que había hecho la responsable de Dazia Capital "de que había habido un error de planteamiento en las cartas --enviadas a los vecinos-- y que la voluntad de la empresa que ha comprado esos edificios es tener un tiempo amplio para hablar con los vecinos e ir viendo la situación de cada uno y plantear unas soluciones con un sentido social" como ya ha planteado De la Torre.

Es más, ha incidido en que una reunión también mantenida con la responsable ha transmitido su compromiso "de estar en esa línea de que haya esa comunicación entre los propietarios actuales de esos bloques y los vecinos que viven allí y que en ese dialogo encuentren la mejor solución, de continuidad, de no continuidad, pero respetando las necesidades sociales". También ha incidido, por otra parte, en el compromiso de reuniones periódicas.

"En ese marco no acabo de entender esta petición de pleno, pero como legalmente corresponde, lo tendremos y profundizaremos en el contenido", ha agregado De la Torre, para quien "es evidente que hay que hablar del futuro, pero es mejor hablar con una empresa que se va a preocupar del presente y del futuro que con una que no se preocupaba ni del presente ni del pasado".

En definitiva, ha dicho, "creo sinceramente, que no es necesario el pleno", abogando por el camino del diálogo, pero "si el pleno insisten en tenerlo y lo han planteado por escrito, cumplimos con el reglamento y lo tendremos".

Cuestionado, en concreto, por si el pleno podría perjudicar a las reuniones que están teniendo, De la Torre ha incidido en que "no sé si perjudica o no, pero no sirve". "Lo práctico es respetar ese ámbito de diálogo y encuentro de empresas que compran, que tienen que ser responsables de lo que compran y en relación con los vecinos en sus derechos y de cara a sus expectativas mostrar máxima sensibilidad social", ha concluido el alcalde.