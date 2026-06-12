El PSOE valora que agricultores y ganaderos de la Axarquía recibirán casi siete millones en ayudas del Gobierno

El diputado nacional del PSOE, Ignacio López, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González. - PSOE

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE Ignacio López y el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Víctor González, han destacado que los agricultores y ganaderos de la Axarquía "van a recibir casi siete millones de euros en ayudas del Gobierno de España para paliar los daños provocados por el tren de borrascas de principios de año".

Los socialistas han criticado, frente a esta respuesta del Ejecutivo central, que el sector primario de la comarca "ha recibido cero euros de la Junta de Andalucía".

López ha valorado unas ayudas que "llegan a toda España y también a la provincia de Málaga, donde casi 6.000 agricultores y ganaderos van a recibir cerca de 60 millones de euros". En el caso de la comarca de la Axarquía, ha detallado que las ayudas ascienden a casi siete millones de euros y beneficiarán a casi 800 explotaciones agrícolas y ganaderas.

"Ese dinero, esos recursos, los aporta el Gobierno de España para responder a los daños provocados por las borrascas de principios de año. Mientras el Gobierno de España responde a una necesidad real de los agricultores de la Axarquía y de toda Málaga, la Junta de Moreno aporta cero euros. Cero patatero. Ni está ni se le espera", ha afirmado.

De igual modo, el diputado socialista ha criticado que el Gobierno andaluz "lleva ocho años igual" y ha señalado que, frente al "ruido" del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "aporta soluciones y recursos cuando hacen falta y para quien los necesita".

"En cualquier circunstancia en la que el infortunio, un fenómeno climático o cualquier dificultad llega a la vida de la gente, el Gobierno de España está para responder, y lo hace siempre de forma eficaz y rápida", ha asegurado.

En este punto, López ha subrayado que "cada agricultor afectado va a recibir en torno a 10.000 euros para paliar los daños sufridos en su explotación. "Eso es gobernar para la gente", ha sostenido.

"Mientras unos aportan solo ruido, Pedro Sánchez aporta soluciones para la gente que lo necesita. El resto, ruido sin soluciones", ha concluido.

Por su parte, González ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con la agricultura, la ganadería y el sector primario", un sector que, según ha señalado, "tiene un enorme valor y una gran capacidad de creación de riqueza en Vélez-Málaga y en el conjunto de la comarca de la Axarquía".

Ha valorado la respuesta "ágil, rápida y eficaz" del Gobierno de España "ante los problemas del campo derivados del tren de borrascas registrado en los meses de enero y febrero". "Es cierto que en nuestro municipio no afectó de una manera tan virulenta, pero cualquier duda sobre la ayuda del Gobierno de España ha quedado disipada con la aprobación de un real decreto que permite que quienes sí sufrieron desperfectos y daños en sus plantaciones tengan hoy una respuesta", ha explicado.

Ha señalado que, a través de ese real decreto, "Vélez-Málaga recibirá más de 247.000 euros en ayudas directas al sector para 16 explotaciones agrícolas y ganaderas".

"Esa es la cara del compromiso del Gobierno de España frente a la inacción de la Junta de Andalucía, porque todavía a día de hoy nuestros agricultores y ganaderos han recibido cero euros de la Junta por las borrascas sufridas en Vélez-Málaga, en la Axarquía y en el conjunto de la provincia", ha criticado.

Por último, González ha asegurado que los socialistas están "muy satisfechos" porque estos fondos "van a buen lugar y van a estar en buenas manos" para seguir impulsando el empleo, la actividad económica, la agricultura y la ganadería, "que tan importantes son para nuestro municipio y para nuestra comarca".