PSOE-A ve "muy atrevido extrapolar" los resultados a Andalucía y lamenta el "crecimiento de la ultraderecha"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba - PSOE-A

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha considerado "muy atrevido extrapolar" los resultados de ayer en las elecciones de Extremadura a Andalucía, donde se "necesita un cambio" para frenar lo que el Gobierno del PP-A está "destrozando", como la sanidad y la educación públicas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga este lunes, la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha señalado que los resultados del PSOE en Extremadura han sido "malos, sin paliativos", como el candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, "reconocía anoche".

"No se ha movilizado, por supuesto, a todo el electorado progresista y eso tiene unas consecuencias claras y evidentes, que es el avance de la derecha, el crecimiento de la ultraderecha y, por tanto, el debilitamiento de la democracia", ha indicado.

Estas elecciones, a su juicio, han demostrado que "hay un espacio político que sale muy reforzado, que es la ultraderecha, y que el PP no tiene ningún problema en abrazarse a ella para gobernar".

Ha denunciado que incluso, en Andalucía, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, está "blanqueando a la ultraderecha y normalizando su discurso".

De cara a las elecciones andaluzas de 2026, Patricia Alba ha manifestado que el PSOE-A va "a seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es trabajar y defender aquello que se está destrozando por parte del Gobierno del PP-A".

Ha defendido que el PSOE-A cuenta con una "buena candidata" a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que va a "trabajar por ese cambio" que necesita Andalucía.

"Hace falta defender la sanidad pública, la educación pública y la dependencia, que están siendo menoscabados por el Gobierno del PP-A", ha apuntado.

