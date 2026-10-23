Publicada la adquisición de un sistema de avisos a la ciudadanía en situaciones de emergencia en Málaga

Archivo - Paso inferior anegado a causa de la crecida de un río en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación, por parte del Área de Seguridad, de un software de mensajería y avisos derivado de la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local (Ptepcl) para comunicaciones directas vía SMS, WhatsApp y correo electrónico al personal municipal vinculado al citado plan, así como para un sistema de envío a la ciudadanía, previa aceptación de su incorporación a una base de datos, de mensajes con medidas de prevención y recomendaciones ante situaciones de emergencia.

Este sistema actuará expresamente como herramienta complementaria del Sistema de Avisos a la Población de la Red de Alerta Nacional (Es-Alert), sin sustituirlo, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El contrato ha salido a concurso con un presupuesto de 35.000 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de 21 días. El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre.

Así, tal y como establecen los pliegos, el contrato consiste en el suministro del derecho de uso con carácter perpetuo, incluyendo las actualizaciones durante 24 meses, de un programa de mensajería y avisos críticos multicanal para alertas geolocalizadas y de su portal web de inscripción ciudadana, incluyendo su implantación, instalación, integración de canales, parametrización, capacitación técnica para su puesta en funcionamiento y garantía con un doble destino.

Por un lado, la coordinación jerarquizada del personal integrante del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local (Ptepcl) de Málaga.

Por otro, el aviso telemático directo y certificado a la población inscrita, con prioridad para la residente en zonas prioritarias de riesgo de inundación, conforme a la estructura organizativa, las situaciones operativas y los protocolos de activación y notificación y las medidas de actuación del Ptepcl de Málaga 2025.

Asimismo, han señalado que se establece un mínimo de 25.000 comunicaciones, estimado a partir de las siguientes necesidades operativas durante los 24 meses de garantía: 5.400 comunicaciones/año para 150 efectivos del Ptepcl, 3.500 avisos a la población a unos 350 destinatarios y otras 7.200 para pruebas, simulacros, conmutación entre canales o mensajes de varios segmentos.