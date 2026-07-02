Publicadas las bases de la convocatoria para selección de adjudicatarios de 202 viviendas protegidas en alquiler

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MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este jueves las bases de la convocatoria para la selección de las personas adjudicatarias de 202 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en la parcela R12 del sector Universidad.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP y en las páginas webs del Instituto Municipal de la Vivienda (https://imv.malaga.eu) y Lagoom Living, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de otra de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cuatro promociones, tres de ellas en construcción y una ya finalizada.

Han recordado que el pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

Así, el lunes 13 de julio a las 00,00 horas se abrirá el plazo a través de la página del Instituto Municipal de la Vivienda (hhttps://imv.malaga.eu) para poder optar a ser adjudicatario de alguna de estas viviendas. El plazo permanecerá abierto hasta a las 23,59 horas del día 31 de julio 2026.

La promoción consta de 202 viviendas, de éstas 186 son de dos dormitorios (ocho de ellas adaptadas) y 16 de un dormitorio (una para personas en situación de dependencia).

Las rentas oscilan entre los 446,28 euros y los 511,55 euros. A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero.

REQUISITOS

Entre los requisitos están no ser titular de pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en el momento de la presentación de la solicitud. Esta condición se deberá mantener en la fecha de la firma del documento de adjudicación conforme a lo establecido en la legislación vigente.

También que la vivienda que se adjudique tiene que constituir residencia habitual y permanente de la unidad familiar solicitante y ser ocupada dentro de los plazos legalmente establecidos.

Asimismo, el solicitante deberá acreditar un período mínimo de un año de empadronamiento ininterrumpido en el municipio de Málaga, computado inmediatamente antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Otro requisito es tener presentada la solicitud como demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Málaga en el momento de presentar la solicitud, manteniendo dicha solicitud, al menos, hasta la formalización del contrato de arrendamiento, conforme a la situación real de la unidad familiar o de convivencia y sus ingresos.

Asimismo, que la unidad familiar o de convivencia cumpla los ingresos mínimos exigidos y no supere el límite máximo de ingresos aplicable a la promoción fijado en 2,5 veces el Iprem, conforme a la calificación de las viviendas y a la normativa de vivienda protegida.

Como requisito de solvencia, se establece que el importe de la renta anual a abonar no exceda del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

En el caso de los ingresos mínimos y máximos han precisado que los solicitantes tienen que acreditar unos ingresos mínimos por unidad familiar o de convivencia del año fiscal vencido de 21.000 euros anuales para acceder a 16 viviendas de 1 dormitorio (de las cuales, 1 es vivienda para personas en situación de dependencia); y 23.300 euros anuales para acceder a 186 viviendas de 2 dormitorios (de las cuales, 8 son viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida).

Y unos ingresos máximos por unidad familiar o de convivencia equivalentes a 2,5 veces el Iprem, teniendo en cuenta los coeficientes correctores contemplados por normativa.

A efectos del procedimiento de selección mediante sorteo, se conformarán los listados de solicitudes admitidas, según han indicado desde el Consistorio.

Otro de los requisitos es no encontrarse incurso el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar o de convivencia en una situación de conflicto de intereses en los términos definidos en la cláusula cuarta de las bases de la convocatoria.

A estos efectos, deberán declarar, mediante declaración responsable, que no mantienen relaciones personales, profesionales, mercantiles o económicas que puedan comprometer o aparentar comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso de adjudicación.

La concurrencia de posibles situaciones de conflicto de intereses será objeto de valoración conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación, pudiendo dar lugar, en su caso, a la exclusión del procedimiento cuando se aprecie que afecta de manera relevante a la imparcialidad del mismo.

CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN

En cuanto a las condiciones de adjudicación, entre otros, precisan que la adjudicación de las viviendas se hará a la solicitud que definitivamente sea seleccionada para cada una de las convocatorias conforme a los requisitos establecidos en las presentes bases y que cumplan con la legislación vigente de vivienda protegida. Estas condiciones deben mantenerse durante todo el proceso de selección y adjudicación.

Solamente se admitirá una solicitud por solicitante. Las personas físicas mayores de edad incluidas en la solicitud no podrán presentar, en ningún caso, otra solicitud para esta oferta. En el supuesto en que se produjera duplicidad de solicitudes, la última presentada se considerará la solicitud vinculante, careciendo de efectos las presentadas con anterioridad.

Las viviendas, según su tipología, podrán ser asignadas a los solicitantes teniendo en cuenta las consideraciones sobre su unidad de convivencia.

Para la asignación de las viviendas adaptadas se realizarán tres bloques en función de los siguientes listados: usuarios de sillas de ruedas, movilidad reducida y otras discapacidades. En esa línea, la prioridad en la asignación de las viviendas adaptadas en primer lugar los usuarios de sillas de ruedas, en segundo lugar, movilidad reducida y en tercer lugar otras discapacidades.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La presentación de las solicitudes se realizará ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, mediante el modelo normalizado de declaración responsable facilitado para la presente convocatoria, a través de los medios que dicho organismo habilite al efecto, incluido, en su caso, el registro electrónico o trámite habilitado en la sede electrónica municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a computar desde la publicación del anuncio de la convocatoria en la web del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y en la web de Lagoom Living.