Las pulseras antimaltrato, el apoyo al pueblo palestino y el nuevo PAEM, a debate en el pleno de la Diputación de Málaga

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los errores detectados en los dispositivos de control telemático de violencia de género, el apoyo al pueblo palestino, así como el nuevo Plan de Asistencia Económica para los municipios (PAEM), dotado con 39 millones de euros, son los asuntos que centrarán el debate del pleno de la Diputación de Málaga este jueves.

Será el grupo del PP el que llevará las incidencias detectadas en las pulseras telemática para los maltratadores en una moción en la que piden al Gobierno central soluciones urgentes y datos del alcance de estos fallos en la provincia; mientras que PSOE y Con Málaga apelarán a que la Diputación exprese el apoyo al pueblo palestino "ante el genocidio" israelí, solicitando estos últimos que se declare el 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con Palestina, día de luto oficial en la provincia.

En cuanto a las pulseras, el portavoz provincial del PP, Cristóbal Ortega, ha criticado "la desidia" del Gobierno de España en esta materia. Al respecto, la diputada de Igualdad, Mariola Vergara, ha dicho que "no es un fallo técnico aislado, sino un problema estructural", que "se conocía hace tiempo", aunque "decidieron seguir adelante".

"Con este tipo de errores, lo que estamos generando son sentimientos de desprotección, de ansiedad y de inseguridad. ¿Cómo puede una mujer confiar en un sistema que le está dando la espalda?", ha lamentado Vergara.

En lo que respecta al conflicto en Gaza, el viceportavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, ha explicado la moción que su grupo llevará al pleno en apoyo al pueblo palestino y en defensa de la paz, "ante el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Israel y la catástrofe humanitaria innegable".

Bernal ha criticado que la respuesta militar israelí "se basa en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada que ya dura casi dos años y que afecta principalmente a la población civil". Así, ha expuesto que en Gaza se contabilizan 65.000 personas fallecidas, de ellas 18.500 niños y niñas, además de 159.000 heridos y dos millones de desplazados.

"Los ayuntamientos y diputaciones no pueden permanecer indiferentes ante este hecho de lesa humanidad", ha subrayado, por lo que ha reclamado que la Diputación se pronuncie "en defensa de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional humanitario y la solidaridad con los pueblos que sufren estos ataques".

La moción del PSOE incluye la condena "expresa al genocidio y a la ocupación ilegal en Gaza y Cisjordania, la exigencia de un alto el fuego inmediato y permanente, la apertura de corredores humanitarios y la liberación de todos los rehenes civiles, así como la condena de los actos terroristas de Hamás". Además, pedirán que la Diputación inste a la Comisión Europea a adoptar sanciones contra Israel, tal y como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Bernal ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se pronuncie "sin ambigüedades". "Le pedimos una condena clara y rotunda de la masacre genocida que sufre el pueblo palestino. No se puede tener una postura de equidistancia: o se está en contra del genocidio o, de forma indirecta, se aparenta estar a favor. Quienes defendemos la paz y la legalidad internacional debemos estar siempre enfrente de la barbarie", ha concluido.

Por su parte, el diputado provincial de Con Málaga Juan Márquez ha esperado que "el Gobierno de la Diputación esté a la altura de la mayoría de los municipios, ayuntamientos y población malagueña que se ha manifestado en contra de que Israel siga matando de una manera impune y no esté a la altura de un PP para el que parece que hay muertos de primera y de segunda categoría y defender a los niños y niñas y a población general palestina no está entre una de sus prioridades".

Asimismo, exigirán que la institución provincial "rompa todo tipo de relaciones institucionales y económicas con instituciones, colectivos o empresas que apoyen el genocidio israelí, incluida la política de contratación cero". "Ningún euro de los malagueños y malagueñas debe ir a parar a financiar la barbarie que está llevándose por delante a un pueblo entero", ha dicho.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, los 'populares' se han referido a otros asuntos que llevarán al pleno, como la aprobación del cuarto plan económico, con el que, según el portavoz provincial del PP, se pone a disposición de los municipios "financiación, que es lo que más necesitan". Se trata de un importe "muy significativo de 39 millones de euros", ha dicho la diputada Carmen Martínez, de los que 22 millones se distribuirán entre los 86 municipios menores de 20.000 habitantes con un reparto en función de su población.

Además, han explicado la moción en la que pedirán al Gobierno de España "inversiones inmediatas y un plan extraordinario para garantizar la estabilidad energética", así como de digitalización en la provincia; toda vez que "la red de transporte, la red de distribución eléctrica se encuentra colapsada en numerosos puntos, lo que es un freno al desarrollo".

Por su parte, los socialistas también llevarán una moción ordinaria sobre "el uso partidista de los recibos del Patronato de Recaudación por parte del PP", ha explicado el diputado provincial del PSOE Miguel Espinosa, quien ha señalado que en varios municipios gobernados por los 'populares' "se han emitido recibos de basura con mensajes políticos que responsabilizan al Gobierno de España de la subida de las tasas".

"Se trata de una manipulación grave: el PP utiliza un organismo público con fines partidistas y traslada a la ciudadanía información falsa", ha criticado el diputado del PSOE, quien ha subrayado que la realidad "es muy distinta, ha sido el propio PP, a través del Consorcio Provincial de Residuos y gracias a su mayoría absoluta, quien ha incrementado los costes de la basura en la mayoría de municipios de la provincia".

Los socialistas pedirán en la moción "reprobar la actuación del PP y exigir que no se vuelva a utilizar políticamente un organismo público como el Patronato de Recaudación, cuyo objetivo debe ser exclusivamente la atención a los municipios y la prestación de servicios".

Con Málaga, por su parte, se ha referido a otros asuntos que se abordarán en el pleno, como es el nuevo plan económico para los municipios "que esconde dos grandes trampas", en primer lugar, que "no es extraordinario" y "debería haberse llevado en los presupuestos". En segundo lugar, ha diho que "lo hacen extraordinario para colar en este programa los municipios mayores de 20.000 habitantes, en su inmensa mayoría gobernados por el PP, que se llevan casi la mitad, 17 millones, de los 39 millones".

En cuanto al incremento del precio de hora del contrato del servicio de ayuda a domicilio; "un aumento que no puede ir a parar a engordar las cuentas de la ganancia de estas multinacionales que se hacen de oro gestionando nuestros servicios", sino que pedirán que "vaya directamente para que la empresa aumente las condiciones salariales necesarias" de las trabajadoras.

Por otro lado, también ha aludido a que casi un año de las distintas danas "parece que no se trae el expediente definitivo de ayuda a este pleno", que, ha añadido, "deja muchos municipios fuera de las ayudas por los distintos cambios que han ido dando", alguno de ellos de los más afectados, como Ardales.

"El equipo gobierno de la Diputación demuestra nuevamente que no es buen gestor, ni es diligente, ni es eficaz", ha dicho el diputado de Con Málaga, quien ha incidido en que las ayudas "llegan tarde, cuando los ayuntamientos ya han tenido que adelantar el dinero para paliar a pulmón las consecuencias de las catástrofes climatológicas".