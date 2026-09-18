Quirónsalud Marbella (Málaga) presenta en Aulas de Salud una tecnología pionera para personalizar la cirugía refractiva

El doctor jefe del servicio de Oftalmología, Nabil Ragaei, en una conferencia en el marco de Aulas de Salud, de Quirónsalud. - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha organizado una nueva edición de 'Aulas de Salud', donde ha presentado una tecnología "pionera" en España en cirugía refractiva con nuevas opciones disponibles para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

En esta ocasión, la sesión ha corrido a cargo del doctor jefe del servicio de Oftalmología, Nabil Ragaei, quien ha abordado este jueves la tecnología de diagnóstico y tratamiento que situará al Hospital Quirónsalud Marbella como centro pionero en España.

Quirónsalud ha explicado en un comunicado que el nuevo láser permite analizar con extraordinaria precisión la estructura y el comportamiento óptico de la córnea para diseñar tratamientos completamente personalizados, especialmente indicados para pacientes con córneas finas, irregulares, queratocono o defectos refractivos elevados.

Durante su intervención, el especialista ha explicado que la corrección de los defectos de refracción ha evolucionado de forma notable en los últimos años. Tradicionalmente, los tratamientos se indicaban en función de la graduación del paciente, las nuevas tecnologías permiten estudiar con gran precisión la anatomía y el comportamiento óptico de cada ojo para diseñar procedimientos completamente personalizados.

"Hoy sabemos que no existen dos ojos iguales. El éxito de la cirugía refractiva ya no depende únicamente de corregir una graduación, sino de comprender cómo se comporta cada córnea y seleccionar la estrategia más adecuada para cada paciente", ha señalado Ragaei.

La sesión ha permitido repasar las diferentes alternativas que forman parte de la cirugía refractiva moderna, desde los tratamientos corneales mediante láser hasta las lentes fáquicas implantables o las lentes intraoculares que sustituyen al cristalino en determinados casos.

La elección de una u otra técnica depende de múltiples factores, entre ellos la edad del paciente, el tipo y grado del defecto visual, el grosor corneal, la calidad de la superficie ocular y las necesidades visuales de cada persona.

ENTENDER CADA OJO

Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés entre los asistentes ha sido la presentación de una nueva tecnología basada en sistemas avanzados de tomografía corneal y análisis óptico mediante trazado de rayos, capaz de crear un mapa tridimensional extremadamente preciso del ojo.

Esta información permite planificar tratamientos altamente individualizados incluso en pacientes con córneas finas, irregulares, queratocono, ectasias corneales o graduaciones elevadas; situaciones que tradicionalmente han supuesto un mayor desafío para la cirugía refractiva.

La tecnología presentada ofrece además nuevas posibilidades para el abordaje de casos complejos de miopía, hipermetropía y astigmatismo, permitiendo adaptar el tratamiento a la estructura real de la córnea y no únicamente a la graduación medida durante una revisión convencional.

La conferencia también ha dedicado un espacio destacado a la presbicia o vista cansada, una condición asociada al envejecimiento natural del ojo que afecta progresivamente a la visión cercana a partir de los 40 o 45 años.

Ragaei ha explicado las diferentes estrategias disponibles en la actualidad, incluyendo tratamientos corneales multifocales y nuevas generaciones de lentes intraoculares diseñadas para proporcionar una visión funcional a distintas distancias y reducir la dependencia de gafas.

"El objetivo final no es únicamente que el paciente deje de usar gafas, sino conseguir la mejor calidad visual posible en función de sus necesidades reales, su actividad profesional, sus hábitos y las características de sus ojos", ha afirmado el jefe de Oftalmología.

Con esta nueva sesión, el Hospital Quirónsalud Marbella ha reafirmado su "compromiso con la divulgación sanitaria y con la promoción de hábitos de salud visual", a través de sus aulas, iniciativa "que acerca a la población los avances médicos más relevantes y contribuye a mejorar el conocimiento sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diversas patologías".