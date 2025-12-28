Reabierta la carretera A-7057 en Cártama (Málaga), que permanecía cortada por las lluvias

Carretera A-7057 a su paso por Cártama - AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La carretera A-7057 en el municipio malagueño de Cártama, que une Estación de Cártama y Cártama Pueblo, ha sido reabierta tras permanecer cortada desde este pasado sábado por las lluvias.

Desde el Ayuntamiento de Cártama, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, han pedido, no obstante, circular con precaución, ya que hay restos de barro.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga. En las primeras horas de la noche la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.