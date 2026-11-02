Reabierta la A-7 en Málaga cortada tras la salida de vía de un camión

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Eivissa - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La A-7 a su paso por Málaga que permanecía cortada tras la salida de vía de un camión ya está abierta, según han indicado desde el Centro de Gestión del Tráfico.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09,15 horas de este lunes en la A-7, en el kilómetro 977, por la zona de El Palo y con sentido al municipio malagueño de Rincón de la Victoria, según han indicado desde Tráfico y desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los servicios sanitarios y mantenimiento de la vía. Así, según han indicado desde el 112, dos personas han tenido que ser asistidas por los servicios sanitarios en el lugar. En concreto, un hombre de 44 años y una menor de diez años.

Tras ello, la vía quedó cortada y se habilitó un itinerario alternativo por la MA-24. La A-7 ya está abierta, no hay retenciones y se circula con normalidad, han confirmado desde Tráfico.