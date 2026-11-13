Reabierta al tráfico la MA-20 tras el accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga

Archivo - Vehículos en una carretera. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la MA-20 en Málaga, en concreto, en el conocido como falso túnel de Carlos Haya, ha quedado restablecida durante la madrugada de este viernes tras permanecer cortada la vía desde el pasado miércoles debido al accidente de un camión que volcó sobre un taxi.

En concreto, según han informado desde el centro de Gestión del Tráfico, la vía quedó totalmente abierta sobre las 03.55 horas de este viernes.

Cabe recordar que en la tarde de este pasado jueves fueron retirados los restos de los dos vehículos accidentados en el túnel de Ortega Prados en Málaga y se han realizado actuaciones en la vía.

Como consecuencia del siniestro el aglomerado de esta vía en el interior del conocido como falso túnel de Carlos Haya se ha visto dañado, por lo que se han realizado actuaciones para repararlo.

De igual modo, la Demarcación de Carreteras ha reparado el cuadro eléctrico del túnel y la barrera de seguridad que separa el ramal de Valle Inclán con el tronco de la MA-20, que también se han visto dañados por el siniestro vial.

El accidente tuvo lugar este pasado miércoles, en torno a las 20,10 horas, cuando, al parecer, el camión perdió el control y volcó sobre un taxi.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Málaga, que excarcelaron al ocupante del turismo; de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061, que trasladaron al herido a un centro hospitalario, donde permanece ingresado en la UCI.

El procedimiento para la retirada de los vehículos ha sido de "una gran complejidad" por diversos motivos. El vehículo pesado contenía 23 toneladas de líquido y harina para repostería, carga inflamable que quedó en contacto con un vehículo eléctrico, con el consiguiente riesgo de incendio a la hora de maniobrar.

Los trabajos se han ejecutado "con toda la prevención y requisitos de seguridad para desarrollar los trabajos con las máximas garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para evitar riesgos en la infraestructura".