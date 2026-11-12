Detenido el conductor del camión implicado en el accidente en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo de un guardia civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor del camión accidentado este pasado miércoles en la MA-20, en el falso túnel de Carlos Haya, en el que también se vio implicado un taxis, cuyo conductor resultó atrapado y herido, ha sido detenido por la Guardia Civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, al tiempo que han indicado que se investiga la velocidad inadecuada y las condiciones meteorológicas adversas de meteorología, ya que en el momento del accidente llovía con gran intensidad en la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles, en torno a las 20,10 horas, cuando, al parecer, el camión perdió el control y volcó sobre un taxi.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Málaga, que excarcelaron al ocupante del turismo; de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061, que trasladaron al herido a un centro hospitalario, donde permanece estable ingresado en la UCI.

Debido a este accidente, 12 horas después el tráfico sigue complicado en Málaga y se están produciendo atascos e importantes retenciones en varios puntos, como la A-7 y la A-357, así como en algunas calles de la ciudad.