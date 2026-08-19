Reabiertas al baño las playas de Málaga de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés

Archivo - Playas de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha reabierto al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés. Los resultados de las últimas analíticas tomadas este pasado martes por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) constatan que "las aguas vuelven a ser aptas para el baño", por lo que una vez recibida comunicación de la autorización de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta se ha procedido a su reapertura al baño.

En un comunicado el Ayuntamiento ha indicado que desde el Área de Playas se han venido llevando a cabo labores de limpieza y retirada de los restos como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, que provocó que se produjeran alivios en distintos puntos de la red de saneamiento, con vertidos al mar.

Han incidido en que estos alivios se registran en la práctica totalidad de los municipios costeros debido al que a la red general de saneamiento que va paralela al litoral llegan redes unitarias que recogen tanto las aguas residuales como las de lluvia, por lo que en episodios de precipitaciones intensas concentradas en poco tiempo, como ocurrió la madrugada de pasado sábado con 14 litros/metro cuadrado en una hora, se pueden llegar a registrar este tipo de situaciones que evitan un colapso de las tuberías que puedan dar lugar a inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

OBRAS DE SEPARACIÓN DE REDES

En este sentido, han destacado "la apuesta" del Ayuntamiento por seguir avanzando en la separación de redes, de forma que las conducciones de pluviales sean independientes de las de aguas residuales.

Aunque en los puntos más próximos al litoral se ha ejecutado esta separación de redes, a través del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas que Emasa tiene en marcha para el periodo 2024-2029 se están acometiendo obras para seguir reduciendo el riesgo de inundación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que el 70% de las redes de la ciudad sean separativas.

Entre ellas, destacan las actuaciones de separación de redes y mejora de la capacidad de drenaje impulsadas en Salvador Allende (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), la barriada Palma-Palmilla, La Malagueta o Pedregalejo Alto, así como en el colector histórico Carretería, que recoge las aguas residuales del centro histórico desde la calle Victoria hasta el puerto, donde está previsto licitar en los próximos meses la construcción de un tanque de tormenta en línea que almacenará los vertidos sin necesidad de aliviar y permitirá desbastar el agua con nuevos tamices.

En paralelo, también está programada la licitación de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas, desde el arroyo hasta Héroe de Sostoa y desde Héroe de Sostoa hasta Sor Teresa Prat, han señalado.