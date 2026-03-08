El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga celebra los actos del día de su patrón, San Juan de Dios

Acto institucional por el patrón del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, San Juan de Dios - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha celebrado este domingo el acto institucional con motivo del día de su patrón, San Juan de Dios, con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Parque Central (Martiricos), se han entregado placas de reconocimiento a los 11 efectivos que se han jubilado en el último año, además de recordar y homenajear a los excompañeros fallecidos en este mismo periodo.

Asimismo, han sido reconocidos bomberos por su intervención en distintas actuaciones en el último año, entre las que destacan las tareas de ayuda a los afectados por el apagón generalizado que se produjo el pasado 28 de abril en toda la Península o el rescate de dos personas que practicaban paddle surf y quedaron a la deriva en la playa de la Misericordia el 20 de julio.

El Real Cuerpo de Bomberos cuenta actualmente con una plantilla formada por 252 efectivos. En este sentido, las áreas de Seguridad y Recursos Humanos tienen en marcha el proceso selectivo para cubrir 51 nuevas plazas de bombero, cuatro de oficiales técnicos y dos de enfermeros.

En cuanto a los recursos materiales, el Ayuntamiento tiene en ejecución un plan de inversiones que va a permitir renovar la mitad de la flota de Bomberos. Con un presupuesto de 11 millones de euros, está prevista la compra hasta el año 2028 de un total de 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros).

Actualmente, está pendiente de entrega la primera tanda, que fue adjudicada en julio del año pasado con ocho vehículos por un importe de 4.728.687,26 euros (IVA incluido): una autoescala de 42 metros articulada para rescates en altura para reemplazar las prestaciones que ofrece el actual brazo extensible, dos autobombas rurales pesadas, dos autobombas urbanas, un vehículo ligero para el rescate en altura y dos furgones de útiles varios que se utilizan para asistencia en accidentes y que van equipados con material de rescate y salvamento.

Además, está en licitación la segunda tanda (una autoescala de 32 metros, dos autobombas nodrizas pesadas y un furgón de apoyo logístico) por 1,9 millones de euros.

Estas actuaciones se suman a otras inversiones que el Ayuntamiento tiene en marcha en el Real Cuerpo de Bomberos, como los más de 722.000 euros destinados a la adquisición de nuevos equipos de protección individual y materiales para la plantilla, la reforma parcial del Parque de Bomberos de Carretera de Cádiz (143.858,39 euros), o la instalación y mantenimiento durante cinco años de un sistema de videovigilancia con cámaras de alta resolución en los accesos y perímetros de los cinco parque de Bomberos de la ciudad (Martiricos, Carretera de Cádiz, Limonar, Teatinos y Churriana).

En esta línea, el Ayuntamiento también destaca el despliegue de una nueva red digital de comunicaciones, con un presupuesto de 41.276,88 euros (IVA incluido), formada por 31 nuevos radiotransmisores portátiles, además de repetidores y sistemas de radio que garantizan la nitidez de entornos de alto ruido, encriptación y un sistema de geolocalización para el seguimiento en tiempo real.