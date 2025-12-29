Reanudan la búsqueda del desaparecido tras las lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga)

Busqueda de desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del hombre desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga, ha sido reanudada este lunes.

Así, en la mañana se ha reanudado el dispositivo de búsqueda de la persona que continúa desaparecida tras ser localizado este pasado domingo sobre las 17.00 horas en el cauce del río Fahala el cuerpo sin vida del otro desaparecido.

El operativo de esta jornada, según ha informado la Guardia Civil, está compuesto por unas 150 personas --de los que medio centenar son agentes de la Guardia Civil--, distribuidas en ocho grupos de trabajo. La zona en la que se centra la búsqueda es por el río hasta la desembocadura.

Por otro lado, fuentes municipales han incidido en que el operativo continúan este lunes trabajando de forma coordinada y "cuenta con nuevos efectivos y servicios, lo que permitirá intensificar las labores de búsqueda en la zona".

Cabe recordar que durante este pasado domingo se desplegó un operativo de búsqueda tras confirmarse la desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años. En un primer lugar, según indicó el sistema Emergencias 112 Andalucía, fue localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos.

Por otro lado, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno, el dispositivo establecido por la Guardia Civil estaba compuesto de patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

De igual modo, en la zona también están los efectivos de emergencia y entre ellos 112 con Protección Civil y GREA, así como la Policía Local, voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, que rastrean también la zona del río Fahala.