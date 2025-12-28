Moreno manda su apoyo a los vecinos de Alhaurín el Grande (Málaga) ylamenta las víctimas y desaparecidos por el temporal

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración de la exposición ‘Almayéutica’ en el Ayuntamiento de Sevilla, a 13 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mandado este domingo un mensaje de ánimo a los vecinos del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, su pueblo natal y que ha sido una de las localidades afectadas por las fuertes precipitaciones registradas durante este fin de semana.

A través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Moreno ha lamentado el fallecimiento de dos jóvenes en un incendio el pasado jueves en dicho municipio, así como la muerte de un vecino tras haber sido arrastrado por el río Fahala este domingo, donde otra persona sigue desaparecida.

Bajo este contexto, ha trasladado su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas vecinas de Alhaurín El Grande, al igual que a los seres queridos del motorista arrastrado por el río en la localidad de Íllora (Granada).

"Todo mi cariño a sus familiares y amigos y a mis paisanos. Y mi afecto también para los seres queridos de la persona a la que también se está buscando en Íllora tras el temporal. Andalucía está con vosotros en estos momentos difíciles", ha concluido.