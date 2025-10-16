Reconocen al Caminito del Rey de Málaga por su dotación en RCP y a tres trabajadores por salvar la vida a un visitante

El Caminito del Rey ha recibido un reconocimiento por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca. También a dos trabajadores y a un guía del complejo turístico 'La Garganta'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, ha recibido este jueves un reconocimiento por parte del Centro de Emergencias Sanitarias 061 con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardíaca, en un acto que se ha celebrado en el Complejo Deportivo Universitario del Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga (UMA).

También se ha distinguido a dos trabajadores del Caminito y un guía del complejo turístico 'La Garganta' que intervinieron en la reanimación de un visitante del paraje el pasado mes de febrero.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha participado este jueves en el acto y ha recogido el reconocimiento concedido al Caminito.

Ortega ha explicado que este paraje fue el primer sendero de España que recibió una certificación de zona cardioasegurada, en este caso por parte del Servicio Andaluz de Salud a través del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

"Desde el primer momento, la Diputación y la UTE han apostado por el equipamiento de seguridad del paraje y por la formación a los trabajadores para su manejo, reforzando el posicionamiento del Caminito a la vanguardia del turismo sostenible y seguro", ha añadido.

Ha detallado que se ha cardioprotegido el recorrido del Caminito mediante la implantación de siete puntos provistos de un trabajador con desfibrilador externo semiautomático. Los siete desfibriladores se han ubicado en los senderos, las taquillas en la zona de acceso y en el camping y en centro de visitantes.

Estos desfibriladores, conectados con los servicios de emergencias, han sido instalados de forma estratégica para poder acceder a ellos desde cualquier punto del Caminito del Rey en menos de cuatro minutos.

Además, el vicepresidente ha destacado que la instalación de los aparatos se ha complementado con la formación de todos los trabajadores del Caminito en el uso de los desfibriladores, así como en primeros auxilios y reanimación cardiorrespiratoria.

REANIMACIÓN DE UN VISITANTE

En el acto se ha distinguido la intervención realizada por trabajadores para reanimar a una visitante del Caminito, salvándole la vida. Intervinieron Eva Centurión Calvente, personal operativo del Caminito del Rey, con formación acreditada en el plan interno de seguridad; Anabel Martínez Millet, responsable de emergencias del enclave, también formada en el mismo plan; y Denys Karnoza, guía de la empresa 'La Garganta', con formación previa como enfermero en Ucrania y formación específica en emergencias a través del plan interno del Caminito.

El 26 de febrero de este año, en torno al acceso principal del Caminito del Rey, concretamente en la zona de taquilla, se produjo un incidente de emergencia sanitaria de alta gravedad. Un hombre de 67 años se desplomó súbitamente en el suelo sin que presentara signos vitales aparentes. De forma inmediata, las mencionadas personas intervinieron en la atención inicial.

Al comprobar la ausencia de pulso y respiración, se activaron simultáneamente las medidas básicas de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria: se inició la reanimación cardiopulmonar (RCP), se solicitó el desfibrilador externo semiautomático (DESA) y se organizó el control del entorno dada la elevada afluencia de personas en la zona.

El DESA llegó en pocos segundos y permitió realizar tres descargas eléctricas, combinadas con maniobras continuadas de RCP. Como resultado de la intervención, el afectado, tras unos diez minutos, recuperó la respiración espontánea y recobró la consciencia, comenzando a hablar. Tras la estabilización inicial, fue trasladado en ambulancia al centro de recepción de visitantes, desde donde fue evacuado posteriormente en helicóptero sanitario al Hospital Clínico Universitario de Málaga.

El complejo turístico 'La Garganta', junto con otras entidades de guías oficiales que operan en el recorrido, está formalmente integrada como interviniente en el Plan de Autoprotección del Caminito del Rey, lo que refuerza la eficacia del sistema de respuesta coordinada ante incidentes críticos.