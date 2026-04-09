El Red Friday y Ancá regresan a La Térmica, que estrena nuevos ciclos y líneas de contenido

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, presenta la programación del segundo trimestre 2026 del centro de cultura contemporánea La Térmica. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta la programación del segundo trimestre de 2026, una propuesta que, junto al impulso de sus proyectos de gran formato (Red Friday y Ancá La Térmica), incorpora nuevos ciclos y líneas de contenido que refuerzan su carácter como espacio de creación, experimentación y encuentro.

Con especial atención al público familiar y a la generación de experiencias culturales abiertas a la ciudadanía, la programación combina música en directo, performance, talleres y actividades participativas.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha subrayado "la capacidad de La Térmica para ofrecer una programación amplia, gratuita y de calidad, que combina grandes nombres como Christina Rosenvinge, Pablopablo, Zahara o Rodrigo Cuevas con propuestas emergentes y formatos pensados para todos los públicos".

Asimismo, ha destacado "el papel del centro como espacio de referencia cultural que conecta música, pensamiento, creación contemporánea y participación ciudadana".

Durante la presentación han participado también la comunicadora y gestora cultural Estefanía Márquez, 'Estupenda Márquez', quien ha dado a conocer las claves de su nuevo proyecto Dancin' Queer, y el artista Rachid B, que ha cerrado el acto con una breve actuación en directo como adelanto de su participación en la programación del centro.

RED FRIDAY: MÚSICA, PERFORMANCE Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

El 17 de abril regresa Red Friday, festival de artes vivas de La Térmica, con una programación que refleja el pulso actual de la música y la creación contemporánea. En esta primera cita del año destacan nombres como La Milagrosa, Teo Lucadamo y Yawners, junto a los DJ sets de ¡00KYX! y Las Bimbos, y la participación de Christian Mira.

El formato mantiene su carácter multidisciplinar con performances en la Sala 005 coordinadas por Ximena Carnevalle, así como la colaboración de Málaga de Moda y el apoyo de Cervezas Victoria.

Las invitaciones estarán disponibles de forma online desde el miércoles 15 de abril a las 12,00 horas, y de forma presencial desde el jueves 16 desde las 11,00, hasta fin de existencias.

Red Friday tendrá continuidad el 5 de junio con una nueva edición en la que participarán artistas como Pablopablo, Kokoshka, Curro o Rachid B.

ANCÁ LA TÉRMICA

Tras su estreno en 2025, el 18 de abril se celebrará una nueva edición de Ancá La Térmica, uno de los formatos más singulares del centro y especialmente orientado al público familiar.

La jornada estará encabezada por Christina Rosenvinge y contará con propuestas como el concierto de La Modernita y Escandaloso Xpósito, combinando música en directo, performance, talleres y actividades participativas en un entorno abierto e intergeneracional.

El programa incorpora además talleres didácticos sobre la exposición 'El camino cuenta', de Violeta Lópiz, trasladando su universo creativo al espacio vivo del centro a través de experiencias dirigidas a niños y familias.

Ancá regresará el 6 de junio con una nueva edición encabezada por María Rodés. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

NUEVOS CICLOS

Entre las principales novedades del trimestre destaca el nuevo ciclo 'Una décima de segundo', dirigido por el periodista de RTVE Ángel Carmona, que reunirá a artistas como Depedro (30 de abril), Alice Wonder (28 de mayo), Zahara (25 de junio) y Rodrigo Cuevas (17 de septiembre), en un formato que propone encuentros cercanos entre creadores y público.

Asimismo, La Térmica lanza 'Dancin' Queer', un nuevo proyecto que se celebrará el 19 de junio y que está ideado por Estupenda Márquez y Antonio Rodríguez Molina, reforzando la línea de trabajo del centro en torno a la diversidad y el colectivo Lgtbiq+.

LA TÉRMICA VILLAGE Y EXPOSICIONES

La programación continuará el 9 de mayo con una nueva edición de La Térmica Village en Archidona, que llevará propuestas musicales y creativas al espacio público con artistas como Cervatana, Niños Bravos, Juanca Supersub y Arrecio, en la emblemática Plaza Ochavada del municipio.

Por otro lado, la programación de primavera se completa con las exposiciones 'Si recordar fuera olvidar', de Irene González, y 'El camino cuenta', de Violeta Lópiz, ambas visitables hasta el 24 de mayo.

La muestra de Irene González contará además con un ciclo de cine asociado durante el trimestre, ampliando su reflexión en torno a la memoria, el tiempo y la imagen. La exposición de la ilustradora Violeta Lópiz tendrá también asociado un ciclo de actividades para familias, cuyo inicio será en Ancá La Térmica, en las que se podrá profundizar más en su obra y sus significados a través de visitas guiadas y talleres.

En junio, el centro reforzará su propuesta expositiva con dos nuevos proyectos destacados. Por un lado, la exposición del artista estadounidense Ryan Schneider (desde el 4 de junio), resultado de la primera residencia artística internacional desarrollada por La Térmica, que reunirá obras creadas durante su estancia y en las que el artista profundiza en la mitología, la identidad y la cultura material desde una práctica de fuerte carga simbólica.

Por otro, 'Mis manos son mis ojos', de Nacho Martín Silva (desde el 18 de junio), un proyecto que propone una reflexión sobre los límites de la imagen a través del diálogo entre fotografía, pintura y lenguaje, incorporando además una dimensión inclusiva vinculada a la participación de personas invidentes.

Junto a ello, continúan los ciclos habituales como Filmin, Carne de Baile, el Club de Lectura de cómic contemporáneo o La Térmica Ajedrez, consolidando una programación estable y accesible.

Con esta programación, La Térmica refuerza su posición como espacio de referencia en la producción cultural contemporánea, articulando una propuesta que conecta disciplinas, públicos y territorio.