Registradas una treintena de incidencias durante esta madrugada en Málaga a causa de las intensas lluvias

Imagen de las incidencias registradas en Málaga por las lluvias esta madrugada del 18 de octubre. A 18 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local, Limasam y Emasa, ha realizado una treintena de intervenciones para atender las incidencias registradas por las lluvias de esta pasada madrugada, sin que se hayan registrado daños personales aunque se activara el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Málaga (situación operativa 0).

Según ha informado el Consistorio en una nota, se han producido incidencias por entrada de agua en viviendas, vehículos atrapados con sus ocupantes en balsas de agua que fueron auxiliados, elementos en peligro de desprendimiento de fachada, desplazamientos de contenedores y caída de ramas, ante las que se está actuando de forma coordinada.

En este contexto, la Administración local ha señalado que durante esta pasada madrugada, Aemet activó el aviso naranja por lluvias y tormentas hasta las 3,00 horas y desde el Área de Seguridad se procedió a establecer el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Málaga (situación operativa 0), que se mantuvo hasta aproximadamente las cinco de esta mañana, al volver a nivel verde. Actualmente, Aemet mantiene aviso amarillo por lluvias en la zona Sol y Guadalhorce hasta las 21,59 horas de este domingo.

En cuanto al detalle de las intervenciones realizadas, desde esta madrugada, efectivos de Bomberos, procedentes de tres parques de la ciudad han llevado a cabo servicios por inundaciones en vehículos y viviendas y rescate de personas atrapadas en sus vehículos, caída de árboles, entre otros.

En concreto, se ha rescatado a una decena de personas dentro del túnel del Peñón del Cuervo; en otros dos vehículos (uno en avenida Salvador Allende y otro en calle Robalo); en plaza Miramar de El Palo; y en dos viviendas en pasaje Amaranto y Salvador Allende.

Estas actuaciones se llevaron a cabo en colaboración con la Policía Local, que movilizó a unidades de otras jefaturas de la ciudad tanto para atender incidencias como para realizar cortes y desvíos de tráfico necesarios para evitar que los vehículos accedieran desde el centro de la ciudad o desde Rincón de la Victoria a las zonas más afectadas por la acumulación de agua.

Igualmente, se han producido caídas de ramas en calzada que han sido retiradas por Bomberos y el Servicio de Parque y Jardines, así como desprendimientos de elementos de fachadas en varios puntos.

En el aparcamiento municipal de El Palo se ha caído parte del falso techo de uno de los accesos peatonales (por lo que este acceso ha quedado inhabilitado) y se ha registrado entrada de agua.

Asimismo, se han atendido cerca de 100 avisos canalizados a través de del 112 y llamadas al 080. Por su parte, desde Limasam se está procediendo a la limpieza de zonas afectadas del Este y recolocar contenedores que se han desplazado. Este operativo se mantendrá durante toda la jornada. Igualmente, el operativo de Emasa ha estado reponiendo tapas de alcantarillado que fueron levantadas además de retirar materiales arrastrados por el agua.