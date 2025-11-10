La reina Sofía acepta el título de camarera de honor de la Virgen de la Esperanza de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de la reina Sofía, camarera de honor de la Virgen de la Esperanza después de aceptar el nombramiento ofrecido por la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de - RRSS ARCHICOFRADÍA DEL PASO Y LA ESPERANZA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reina doña Sofía ha aceptado el título de camarera de honor de la Virgen de la Esperanza de Málaga después de que este le haya sido ofrecido por la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

Así lo ha dado a conocer este lunes la propia archicofradía tras recibir la credencial firmada por la Casa Real del rey Felipe VI el pasado 4 de noviembre.

El ofrecimiento del nombramiento fue aprobado por la Junta de Gobierno de la archicofradía en sesión del 5 de mayo de 2025, y se fundamentó "en la histórica y profunda vinculación de la corporación con la Casa Real, que se remonta a 1921, cuando el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia aceptaron los títulos de hermano mayor honorario y camarera de la Virgen de la Esperanza, otorgando a la corporación su condición de 'Real'".

Desde entonces, y según señala la archicofradía, esta relación ha quedado reflejada en varios momentos de la historia cofrade de Málaga como la presencia del infante Don Jaime en la procesión de 1929, la imposición del fajín de capitán general a la Virgen de la Esperanza por parte de la infanta Elena en 1993 o las visitas de los reyes Felipe VI y Sofía a la sede de la archicofradía.

"La devoción y cercanía de la reina Doña Sofía quedó especialmente patente el miércoles santo de 2024, cuando visitó nuestra Casa Hermandad, conoció de cerca el patrimonio de la corporación y veneró a la Virgen en su trono de salida procesional", señalan.