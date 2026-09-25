Renfe estrena en Málaga el Curso de Experto en Operaciones Ferroviarias

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Renfe. - RENFE - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe iniciará el próximo lunes, 28 de septiembre, en el Centro de Formación de Renfe en Málaga su primera edición del Programa de Experto en Operaciones Ferroviarias, una formación propia de Renfe orientada a preparar a futuros profesionales con una visión integral de la actividad ferroviaria.

La primera edición del Programa tuvo lugar hace un año en Madrid, mientras que la segunda se desarrolló entre abril y julio de 2026 en las sedes de Madrid, Barcelona, León, Miranda de Ebro, Valencia y Zaragoza. Según ha informado la entidad ferroviaria en una nota, esta tercera edición se desarrollará hasta finales de enero en las sedes de Madrid, León y por primera vez en Málaga.

El programa, que consolida el compromiso del Grupo Renfe con la profesionalización del sector con una propuesta formativa "única y novedosa" en el ecosistema ferroviario español, aborda de manera integral la gestión del tráfico ferroviario, la interacción entre infraestructura y explotación, las particularidades del material rodante y su impacto en la operación, los sistemas de señalización y comunicaciones, así como la dimensión humana de la operación ferroviaria y los factores que influyen en la toma de decisiones.

La formación se completa con contenidos avanzados sobre gestión de incidentes, planes de contingencia y operación en entornos multicliente, además de una aproximación a las tecnologías emergentes aplicadas al sector ferroviario.

El programa combina sesiones técnicas impartidas por expertos de Renfe, análisis de casos reales, visitas a instalaciones operativas clave y formación en simuladores de conducción de última generación. Todo ello permite a los participantes adquirir una visión completa, práctica y actualizada del ecosistema ferroviario.

El sector de la movilidad y el transporte es uno de los más potentes de la economía mundial y el Grupo Renfe dispone de una oferta formativa de calidad contrastada gracias a la experiencia y liderazgo de sus formadores de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones.