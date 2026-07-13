Renfe incrementa la oferta del AVE Málaga-Madrid con ocho trenes más a la semana desde este viernes

Estación María Zambrano de Málaga - RENFE

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe incrementará desde este viernes 17 de julio la programación de trenes de Alta Velocidad en la relación Málaga-Madrid con la incorporación de ocho nuevos trenes semanales, que elevarán de 166 a 174 el número de circulaciones semanales entre Málaga y Madrid.

Con esta nueva programación, la oferta semanal pasará de las 57.836 plazas actuales a 61.176, lo que supone un incremento del 5,8%, coincidiendo con el incremento de la movilidad durante la época estival, según han informado desde Renfe en un comunicado.

Los ocho nuevos servicios permitirán ampliar la oferta disponible, especialmente los días de mayor demanda de desplazamientos, los viernes y domingos, con dos frecuencias más cada día.

Las nuevas circulaciones son los viernes con salida desde Madrid a las 21,20 horas y llegada a Málaga a las 00,10 horas y de lunes a viernes y domingos con salida desde Málaga a las 17,52 horas y llegada a Madrid a las 20,41 horas.

Los domingos, además habrá otro tren más desde Málaga a las 20,00 horas con llegada a Madrid a las 22,58 horas. Los billetes para la nueva programación ya están disponibles en los canales habituales de venta de Renfe.

Este incremento de oferta refuerza la programación de alta velocidad de Renfe en Málaga y mejora la disponibilidad de plazas para facilitar los desplazamientos entre ambas capitales. Renfe también llevará a cabo un leve ajuste horario de los servicios AVE y Avlo Málaga-Madrid desde el próximo viernes 17 de julio.

RESTABLECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EN VÍA DOBLE DE ÁLORA

Este incremento del servicio se producirá coincidiendo con el restablecimiento de la circulación en vía doble en la zona de Álora (Málaga), tras los trabajos desarrollados por Adif para reparar los graves daños ocasionados por las intensas lluvias de febrero en la infraestructura ferroviaria.

En este sentido, si bien el pasado 30 de abril se recuperó el tráfico por una de las vías tras una intervención de gran complejidad y magnitud, Adif ha continuado trabajando para que, a partir del próximo 17 de julio, se pueda disponer también de la segunda vía.

Las obras para recuperar la explotación en doble vía a su paso por Álora han sido de notable dificultad debido a las características del terreno y a las precipitaciones acumuladas en la zona hasta mediados de abril.

Con la vía ya completamente instalada, se ultiman trabajos en las instalaciones de electrificación y seguridad, además del drenaje en el muro de contención.