Renfe ofrece casi 11.000 plazas en trenes AVE para viajar entre Málaga y Zaragoza durante las Fiestas del Pilar

Archivo - Varios viajeros cogen el Ave en la Estación María Zambrano de la capital malagueña. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone a disposición de los viajeros más de 11.000 plazas en un total de 27 trenes AVE para viajar entre Málaga y Zaragoza del viernes 10 al lunes 13 de octubre, puente nacional y días de celebración de las Fiestas del Pilar.

Desde la compañía destacan en un comunicado que, con un mejor tiempo de viaje de cuatro horas y 12 minutos, el tren es la opción más competitiva y sostenible para los desplazamientos entre la capital de la Costa del Sol y la capital aragonesa

Así, de las 26 circulaciones que Renfe pondrá en servicio de viernes 10 a lunes 13, 16 son trenes AVE directos de la relación Málaga-Córdoba-Zaragoza-Barcelona; y otros diez son servicios AVE, con parada intermedia en Madrid.

Además de estos servicios directos, Renfe ofrece varias opciones de viaje mediante enlace de dos trenes AVE, que amplían las posibilidades y conexiones horarios para moverse entre estas capitales.

Renfe y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen un acuerdo de colaboración por el que la compañía se convierte en el 'Tren Oficial' de las Fiestas del Pilar y se comprometen conjuntamente a promocionar la capital aragonesa y a impulsar el uso del tren, el medio de transporte más sostenible.