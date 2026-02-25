Renfe pone en servicio las escaleras mecánicas del andén 2 de la estación Aeropuerto del Núcleo de Málaga. - RENFE

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto este miércoles en servicio las escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto de la Línea C-1 del Núcleo de Málaga, con el objetivo "de mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente".

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que la modernización de las escaleras del andén 1 culminó el pasado 13 de febrero, por lo que están en servicio todas las escaleras de esta estación.

Estas obras no han afectando a la prestación del servicio habitual de Cercanías, han apuntado, al tiempo que han incidido en que esta actuación "de modernización" de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de aeropuerto ha contado con una inversión de 770.932,80 euros sin IVA; y ha estado al cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.