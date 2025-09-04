Renfe programa la circulación de 108 autobuses para facilitar movilidad entre Sevilla y Málaga del 12 al 14 de este mes

Archivo - Imagen de archivo de viajeros en la estación de tren María Zambrano de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre con motivo de las obras que Adif va a llevar a cabo para la mejora de la infraestructura.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que durante estos tres días circularán un total de 108 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de un total de 36 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (14 del viernes, diez del sábado y doce del domingo).

Según han explicado, los autobuses tendrán como origen y/o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

Así, han apuntado que los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

También han indicado que Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones, cartelería en estaciones, mensajes en la venta online. Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.