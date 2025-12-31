La réplica de la Nao Santa María hará escala en enero en la marina de megayates de Málaga. - NAO SANTA MARÍA

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La réplica a tamaño real de la Nao Santa María visitará próximamente Málaga y atracará en Muelle 1, IGY Málaga Marina. Será durante los días 9 y 25 de enero en horario de 10.00 a 18.30 horas de forma ininterrumpida y este es el primer puerto de la temporada de la embarcación.

Así lo han informado en una nota, en la que han señalado que "los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo" de este barco que, con tres cubiertas accesibles al público, se convierte "en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes".

Esta réplica a escala real de la Nao Santa María fue construida por la Fundación Nao Victoria en Punta Umbría (Huelva), con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva y la Fundación Cajasol, durante 14 meses de trabajo, que se iniciaron en enero de 2017 y finalizaron en marzo de 2018.

Como la original, incorpora tres mástiles, mayor, mesana trinquete; y un bauprés, siendo la altura del palo mayor de casi 25 metros desde la línea de flotación hasta la perilla o parte más alta. Arbola cinco velas con una superficie de 303 metros cuadrados y la jarcia firme y de labor está compuesta por unos tres kilómetros de cabos.

La réplica combina el rigor histórico con los requisitos de la navegación en siglo XXI y la actual normativa vigente, e incorpora elementos actuales como motores y sala de máquinas, sistema GPS, radio, radar, tanques de combustible, depósitos de agua, cocina de gas, duchas o lavabos, entre otros.

A ello se añade la adecuación de la parte del interior del navío cómo zona expositiva para mostrar al visitante como fue este célebre navío y su historia. Desde su construcción ha participado en importantes giras, recorriendo puertos de todo el mundo.