Reproches sobre la crisis de la vivienda centran el pleno de la Diputación de Málaga, que rechaza reactivar Emprovima

Pleno ordinario de octubre en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La crisis de la vivienda ha protagonizado el pleno del mes de octubre de la Diputación de Málaga, donde ha habido un cruce de reproches entre las formaciones por la gestión de la política de vivienda.

Así, entre otros, el Pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, tres mociones presentadas por los grupos de la izquierda, entre las que se encontraban el apoyo de la institución provincial a los decretos de la vivienda, la reactivación de Emprovima y el apoyo a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

La primera de ellas, traída al pleno por el PSOE, ha pedido el respaldo de la institución provincial a los decretos sobre la vivienda. La iniciativa socialista pedía además "proteger a las personas vulnerables que carezcan alternativa habitacional evitando posibles desahucios hasta 2030, evitar prácticas especulativas limitando adquisiciones de vivienda y regular los alquileres de temporada de habitaciones".

El viceportavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha pedido que la institución sea partícipe para atajar la crisis de la vivienda. "Esta Diputación tiene responsabilidades. La vivienda no es un asunto que afecte únicamente al Gobierno o las Comunidades autónomas", ha afirmado.

En el mismo sentido, ha declarado que la Diputación debe "reforzar la colaboración con los ayuntamientos de la provincia para impulsar la construcción y la promoción de vivienda pública y protegida, movilizar suelos de titularidad pública, rehabilitar vivienda y facilitar el acceso a alquileres asequibles con especial atención a los jóvenes y a las familias".

Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del grupo 'popular' en la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha coincidido en la necesidad de atajar la crisis de la vivienda, al mismo tiempo que ha afeado al Gobierno de España el "haber tenido ocho años para presentar propuestas". También ha acusado al PSOE de hacer "marketing político" al "querer solucionar el problema en quince días y con dos decretos".

En este sentido, Ortega ha abogado por "devolver el sentido común a las instituciones sin enfrentar a propietarios e inquilinos", y ha defendido una política de vivienda basada en "bajar impuestos, impulsar el suelo, colaborando con los ayuntamientos, aumentando la oferta, construyendo viviendas con seguridad jurídica".

Asimismo, ha achacado la problemática del acceso a la vivienda a un "déficit" por parte del Ejecutivo y a una legislación "que ha impuesto el Partido Socialista". "El precio de la vivienda ha subido en estos ocho años hasta un 74% y el precio de la alquiler hasta un 44% en muchos casos", ha dicho Ortega, al tiempo que ha criticado que "cuando Sánchez fracasa, llegan los decretos y las mociones".

También ha afeado a los grupos provinciales de PSOE y Con Málaga por haber votado en contra de los presupuestos de la Diputación Provincial de Málaga.

Por su parte, el diputado provincial por Vox Francisco José Garrido Rojas ha coincidido con Ortega en reconocer el problema habitacional al mismo tiempo que ha acusado al Gobierno de "inacción"; y a PSOE y Con Málaga de "instrumentalizar" el problema de la vivienda con intereses políticos.

En este sentido, ha pedido "liberar suelo, bajar los impuestos a la adquisición a la primera vivienda y defender el derecho de nuestras familias a tener un hogar y un futuro".

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por Con Málaga para frenar la crisis de la vivienda. La agrupación ha presentado un decálogo con once acuerdos entre los que figuraban reactivar la Empresa Pública Provincial Para La Vivienda de Málaga (Emprovima).

La iniciativa también proponía aprobar el Plan Provincial de Vivienda 2027-2031, dotar de un Fondo Provincial de Vivienda con 50 millones de euros iniciales para el ejercicio 2027, promover vivienda pública en alquiler asequible para la juventud rural, así como realizar un programa de rehabilitación de vivienda vacía y cascos históricos.

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha declarado que "de nada sirve hacer discursos sobre el reto demográfico o promocionar el turismo si un joven que encuentra trabajo en su municipio tiene que irse porque no hay una sola casa de alquiler o para habitar".

Asimismo, Márquez ha recordado que "esta Diputación cuenta con superávit remanente y una capacidad presupuestaria envidiable, no puede seguir mirando a otro lado". Finalmente, ha afeado a la Junta de Andalucía "no haber declarado a Málaga como zona tensionada".

Por otro lado, el pleno ordinario tampoco ha aprobado, con los votos en contra de PP y Vox, una moción urgente que ha presentado Con Málaga en apoyo a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

Al respecto, el diputado 'popular' José Santaolalla se ha "solidarizado" con los afectados, aunque ha declarado que esta huelga responde a motivos "electorales".

"Entendemos que la gente esté cansada e indignada, pero creemos que esta huelga a escasos días de unas elecciones generales se ha convocado por motivos electorales, mientras que los responsables de la crisis es el propio Gobierno", ha asegurado.

MOCIONES URGENTES

En otro orden, el Pleno ha aprobado por unanimidad, con una enmienda previa al escrito presentada por el PSOE, la iniciativa del PP para pedir al Gobierno la reducción de impuestos para reducir al 0% el IVA en alimentos básicos, así como al 10% las facturas de electricidad y gas. Asimismo, pide medidas de apoyo para reducir los trámites burocráticos y "la presión fiscal" a pymes y autónomos y la actualización de los tramos del IRPF en las nóminas.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, la iniciativa traída por el PSOE relativa al modelo de gestión en el entorno del Torcal del Parque Natural de Antequera, en la que se ha exigido "mayor transparencia a la Junta en la adjudicación y presentar estudios ambientales ante los acuíferos cercanos".

El diputado del PP Juan Rosas ha afirmado "que el PSOE llega tarde" al defender que "la licitación ya estuvo publicada para consulta pública". Asimismo, ha recordado al PSOE que "en su momento, se abstuvo al respecto".

Gallardo también ha aclarado que la Junta ha realizado "todos los estudios de manera exhaustiva y ha realizado toda la documentación necesaria, entre los que se encuentran permisos de obras, licencias y autorizaciones ambientales".

También ha aclarado que la empresa adjudicataria "ha preparado un pasaporte para que los empadronados en Antequera" no tengan que pagar los cinco euros que contempla el pliego del servicio.

Por otro lado, tampoco ha salido adelante, con el voto en contra del PP, la moción presentada por Vox para instar a las administraciones a colaborar económicamente en la construcción del nuevo centro de día para personas con alzheimer de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Benalmádena (Málaga).

Los 'populares' han defendido el "compromiso" de la Diputación al respecto, con "reuniones periódicas con la Asociación, Ayuntamiento y técnicos para ver cómo se puede fasear el proyecto".

Asimismo, han recordado que la Diputación tiene "recursos limitados", y aún así, en "en los próximos días se hará efectiva la subvención de 900.000 euros" tras el informe favorable del área emitido en septiembre de 2026.

Finalmente, se ha aprobado, con los votos favorables de PSOE, Con Málaga, Vox y la abstención del PP, la moción presentada por los socialistas para reafirmar el compromiso de la Diputación para instalar cajeros automáticas en los municipios malagueños de El Borge, Iznate, Totalán y Comares.