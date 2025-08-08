Rescatadas tres personas, dos de ellas menores, cuando realizaban piragüismo en el Río Genil

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil junto con la Policía Local del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y Bomberos de Antequera (Málaga) han rescatado a tres personas en el río Genil a su paso por la localidad de Encinas Reales de Córdoba.

Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cuevas de San Marcos, a través de la Central Operativa de Servicio (COS) de la Comandancia de Málaga recibieron el pasado día 15 de julio comunicación de que tres personas, dos de ellos menores, habían sufrido un accidente y habían volcado la embarcación con la que realizaban piragüismo por el rio Genil a su paso por la localidad de Cuevas de San Marcos y que no conseguían llegar a ninguno de los márgenes debido al fuerte caudal que llevaba en esos momentos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Por ello, se estableció un dispositivo de búsqueda junto con otros agentes del Puesto de Villanueva de Tapia y de la Policía Local de Cuevas de San Marcos realizando una batida minuciosa del margen del río que discurre por el término municipal, no consiguiendo encontrar a dichas personas por lo que decidieron ampliar la búsqueda por el margen del río que discurre por el término municipal de Encinas Reales (Córdoba).

Finalmente fueron localizadas subidas en una isleta del río, pero debido a la fuerte corriente y la densidad de vegetación hasta el margen del río, no fue posible acceder a la zona y rescatar a estas personas, por lo que se personaron en el lugar dos dotaciones de bomberos de Antequera.

Entre todos los intervinientes, consiguieron abrir una vía de rescate a través de la vegetación y proceder al rescate de los dos menores de edad, de ocho y diez años y posteriormente, del padre de ambos que fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar, encontrándose todos ellos en buen estado y presentando únicamente algunos rasguños.