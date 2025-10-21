Rescatadas a varias personas de una atracción en la Feria de San Pedro Alcántara

Archivo - Imagen de archivo de un bombero de Marbella - AYTO MARBELLA - Archivo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han tenido que ser rescatadas este pasado lunes de una atracción en la Feria de San Pedro Alcántara, núcleo poblacional del municipio malagueño de Marbella.

Los hechos tuvieron lugar antes de las 19.20 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por la Policía Local de Marbella por una atracción que estaba parada y había personas que no podían salir de ella.

Según los primeros datos, eran unas 15 o 20 personas las que no podían salir después de que la atracción hubiera quedado parada. De inmediato el 112 dio aviso a la Policía Nacional, a los bomberos y a los servicios sanitarios, aunque no hubo heridos. Los efectivos de los bomberos ayudaron a las personas a salir y estaban todos en buen estado.