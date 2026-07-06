Rescatados dos pescadores que se vieron arrastrados por la corriente en alta mar en Marbella (Málaga)

Rescatados por Guardia Civil dos pescadores que se vieron arrastrados por la corriente en alta mar en Marbella. - VIDEO GC MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Buque 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil rescataron a dos pescadores que se vieron arrastrados por la corriente sin poder regresar a su embarcación a nado en Marbella (Málaga).

La actuación tuvo lugar el pasado día 1 de julio cuando dos marineros, que se encontraban en la zona del Placer de las Bóvedas del término municipal de Marbella, tuvieron que ser rescatados tras lanzarse al agua y no poder regresar a su embarcación a nado.

Según han explicado desde la Benemérita en una nota, uno de los marineros se habría lanzado al agua sin chaleco salvavidas a recoger un pescado de ocho kilos de peso que se habría quedado a la deriva en la superficie tras pescarlo.

Esta persona habría tratado de llegar a nado a la embarcación, siendo arrastrado por la corriente que lo alejaba de la misma. Su compañero intentó rescatarlo siendo arrastrados ambos sin conseguir llegar a la embarcación, la cual se había quedado fondeada.

Finalmente, los marineros fueron avistados por efectivos del buque Duque de Ahumada, siendo rescatados en buen estado de salud, han apuntado desde dicho cuerpo de seguridad.