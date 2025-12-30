Rescatan a un hombre atrapado bajo unos tres metros de escombros en Vélez-Málaga

Bomberos del CPB durante el rescate de un hombre atrapado bajo tres metros de escombros en Vélez-Málaga - CPB

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido este martes rescatado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) Málaga tras quedar atrapado bajo unos tres metros de escombros en el municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 11.20 horas de este miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha alertado del suceso a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios.

Así, las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Vélez-Málaga y Nerja han intervenido para rescatar al hombre atrapado bajo escombros tras colapsar una estructura en la calle Murillo de la Urbanización El Capitán, de Vélez-Málaga.

Al parecer, el accidentado se encontraba bajo tres metro de tierra y los bomberos han realizado un desescombro manual para poder rescatarlo con éxito, aunque presentaba heridas en una pierna y diversas contusiones. Posteriormente, los efectivos lo han porteado hasta la ambulancia, donde ha sido evacuado hasta un centro sanitario.

El subinspector de los bomberos en Vélez-Málaga, Alberto Hernando, ha detallado que uno de los trabajadores se ha personado en el parque para informar de que "durante las tareas de hormigonado de la estructura, uno de los trabajadores ha sido sepultado", por lo que activaron la dotación, que se trasladó hasta el lugar de los hechos.

Una vez allí, ha detallado, los efectivos han comprobado que "el hombre estaba sepultado completamente, que asomaba una mano entre los montículos de arena y escuchamos de forma muy tenue la voz, por la que podemos confirmar que aún se encuentra vivo".

Posteriormente, han comenzado de manera manual y "minuciosa" el descombro y también apoyados en ocasiones por una retroexcavadora, "que nos iba aliviando un poco la carga de alrededor". Las tareas de desescombro se han prolongado durante cuatro horas y sobre las 16.30 horas han conseguido liberarlo.