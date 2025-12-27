Rescatan a un hombre atrapado en una zona de barro en Torre del Mar, en Vélez-Málaga

Bomberos de CPB rescatan a un hombre atrapado en una zona de barro en Torre del Mar - CPB

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado este sábado tras quedar atrapado en una zona de barro en Torre del Mar, núcleo poblacional del municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB) han intervenido para rescatar al hombre, que estaba atrapado en una zona de barro que le cubría hasta la cadera, en la calle Ramón de la Sagra.

El hombre, según han informado desde CPB en un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, fue rescatado en buen estado. Por su parte, la Policía Local y la Policía Nacional han vallado y balizado la zona.