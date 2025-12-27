Reservada ya el 90% de la zona de expositores de Feriabús, que se celebra en Málaga en febrero de 2026

Autobuses en una imagen de archivo - FERIABÚS

FeriaBús, la feria del autobús que se celebrará en Málaga los días 26 y 27 de febrero de 2026, lleva ya el 90% de su espacio expositivo reservado.

Así, han valorado desde la organización que "la nueva feria del sector está cumpliendo sus expectativas". En cuanto a la superficie neta, a algo más de dos meses para su celebración, ya se han reservado unos 5.200 metros cuadrados, de los 6.000 metros del Pabellón 2 del Palacio de Ferias de Málaga (Fycma).

Esta superficie corresponde a unos 30 expositores directos, entre ellos se encuentran la inmensa mayoría de carroceras nacionales, las principales empresas fabricantes del sector del autobús y el autocar a nivel internacional y numerosas compañías relacionados con la industria auxiliar.

El presidente de Apetam y Fedintra, Antonio Vázquez, impulsores de FeriaBús, ha señalado que "estamos muy ilusionados con el nuevo rumbo que le hemos dado a las Jornadas del Transporte".

"Este encuentro se va a convertir en un referente del sector tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de ello es que, a casi dos meses de la celebración del evento, las reservas de espacio ya casi han alcanzado el 90% de la superficie, quedando por cubrir los espacios que denominamos 'estándar' con módulos de 6x2, que puedan ser acumulables para las empresas auxiliares y de otros contenidos que no necesitan grandes espacios expositivos. Estamos abiertos al sector y cualquier novedad será bienvenida en nuestra feria", ha explicado.

Por otro lado, ha incidido en que "con estas cifras FeriaBús se afianza como una de las referencias del sector a nivel nacional, además de contar con el respaldo de empresas y profesionales por parte de la oferta y también de la demanda".

Además, ha explicado que la cita recoge las tradicionales Jornadas del Transporte de Viajeros de Málaga y Jornadas Andaluzas, que cumplen su XXI Edición.

Este encuentro se celebrará los días 26 y 27 de febrero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Tiene como objetivo aumentar la formación de los profesionales, y de conocer las últimas novedades del sector del transporte de viajeros por carretera, estas dos jornadas en Málaga también servirán para compartir experiencias sobre lo acontecido en los últimos ejercicios. Cómo ha afectado a las más de 500 empresas de Andalucía, y qué líneas hay que seguir en los ámbitos públicos y privados para impulsar el transporte colectivo, el turístico y discrecional, o el transporte escolar.

FeriaBús contará también con ponencias y conferencias, donde las empresas del transporte podrán conocer las últimas novedades del sector, los cambios legislativos, las nuevas concesiones, la descarbonización del sector o cómo afrontar los restos del futuro.