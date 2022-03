Residentes rusos en la Costa del Sol, preocupados tras los bloqueos bancarios debido a la guerra

MARBELLA (MÁLAGA) 2 (EUROPA PRESS)

Colectivos y expertos vinculados con la Europa del este ven con "preocupación" la situación de la comunidad rusa residente en la Costa del Sol, tras el bloqueo de los bancos de aquel país debido a la guerra contra Ucrania.

Dudan de que la medida sirva para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga las agresiones contra Kiev y coinciden en señalar que los más perjudicados son los residentes de la Costa del Sol procedentes de Rusia.

"Las cuentas bancarias de la mayor parte de los grandes bancos rusos están bloqueadas y los clientes no pueden operar. No pueden pagar con tarjeta de crédito ni hacer nada y es una complicación de necesidades vitales. ¿Cómo se va a resolver? No lo sabemos", señala Svetlana Ciliuta, presidenta de la asociación de Países del Este en el municipio malagueño de Marbella, Nash Dom.

Ciliuta confía en que Rusia y Ucrania lleguen a "un acuerdo" que ponga fin a la guerra y señala que el bloqueo del sistema financiero ruso hace que "sufra la gente normal". "Para resolver el conflicto no parece que sirva mucho", agrega.

Irina Chistyakova, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Organizaciones de Compatriotas Rusos en España y de la asociación cultural Eureka, con sede en Marbella, señala que la Costa del Sol es el "hogar de muchos rusos que tienen familiares" en Rusia. Apunta que, debido a las sanciones económicas, no pueden transferir dinero a sus familias en Rusia y que los que tienen cuentas en bancos rusos no pueden pagar con tarjeta en España.

"Todos los rusos en España están preocupados por su vida en el país, muchos tienen hijos", señala a través de un comunicado. En el texto, apunta que "comenzó la persecución de rusos y las amenazas contra ellos", algo que, agrega, "pasa en todos los países". "¡Quiero vivir en paz con todas las naciones!", ha añadido.

El abogado marbellí experto en Derecho de Extranjería Ricardo Bocangera destaca "la gran preocupación" por la situación en la quedan los residentes rusos de la comarca tras los bloqueos bancarios. "En contra de lo que se cree, en la Costa del Sol no hay oligarcas ni gente multimillonaria. El 99 por ciento de los rusos que residen aquí son familias, profesionales liberales, empresarios, personas de poder medio alto, pero no necesariamente multimillonarios", apunta.

Estas personas, explica, son las que sufren "las consecuencias de la imposibilidad de utilizar las tarjetas de crédito o hacer trasferencias de Rusia a España". "Son familias con hijos en edad escolar en colegios internacionales, sobre todo británicos. La preocupación es cómo seguir pagando el colegio, que son caros. No pueden usar la tarjeta, no pueden hacer trasferencias y el rublo está muy depreciado, por lo que se encuentran ante unos problemas serios de economía liquidez. En este sentido hay una gran preocupación", agrega.

Ha apuntado que parte de los residentes rusos tienen cuentas bancarias en España, aunque "no siempre tienen fondos suficientes". "Los fondos suelen estar en Rusia porque se generan en Rusia. Los que tienen dinero en bancos de España, de momento, pueden hacer uso de él. Pero no sabemos qué pasará en el futuro. Esperemos que no se bloqueen", añade.

"Están en una situación grave, seria (también los ucranianos), porque el sostenimiento de las familias, la manutención o el pago de los gastos básicos son fundamentales", agrega Bocanegra, que añade que las sanciones bancarias están afectando también a los inversores y al turismo en Europa.

La medida de bloquear los bancos rusos "perjudica más que beneficia", ya que "se trata de la guerra de Putin, no la de los rusos ni la de Rusia".

"Por demostrar a Putin el poderío del resto del mundo perjudican, no a Putin, sino a los ciudadanos rusos que nada tienen que ver con la actuación que está haciendo Putin. Las sanciones pretenden ir contra Putin, pero van contra los ciudadanos con sus actuaciones. El turismo y las inversiones rusas en Europa también son un balón de oxígeno para nuestras economías, por lo que también nos estamos perjudicando a nosotros mismos", apunta.

Por su parte, el portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha señalado tras ser preguntado por los periodistas, que la guerra "preocupa" también por su posible impacto en el sector del turismo. "Tenemos un mercado ruso muy importante que, lógicamente, va a verse afectado", apunta, al tiempo que califica de "abominable" la agresión a Ucrania y al pueblo ucranio.

"Tenemos que ser resilientes, adaptarnos a las circunstancias y buscar mercados distintos y jugar con las cartas que la situación geopolítica internacional nos dé", apunta el edil, que subraya que Marbella "es uno de los sitios más atractivos del mundo para visitar y estar". "Lo que ocurre en Ucrania no es justo y es una barbaridad, además de ser inoportuno a efectos de la recuperación económica", agrega.