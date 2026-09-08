Los residuos recogidos del mar en la Costa del Sol occidental aumentan a 45,87 metros cúbicos en agosto

Barco de limpieza del litoral en Costa del Sol Occidental. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Costa del Sol Occidental ha registrado un aumento de los residuos recogidos en el mar durante el mes de agosto, de forma que el volumen total ha crecido de 44,59 metros cúbicos en 2025 a 45,87 este año. La concentración de plástico sigue siendo el residuo más numeroso, al pasar del 68,15% al 69,26%.

Así lo han indicado desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a través de una nota, en la que indican que respecto a julio de este año --con 33,01 metros cúbicos--, el volumen total aumentó un 38,96%. Además, han señalado que se pasó de 30,388 metros cúbicos de plástico en agosto de 2025 a 31,769 en 2026, lo que supone un 4,54% más de plástico en cantidad real.

De forma general, han precisado que se observa "un incremento generalizado de residuos, muy probablemente ligado al enorme impacto turístico durante el mes de agosto". "La alta afluencia de visitantes y la actividad en el litoral repercuten directa e indirectamente en la calidad de las aguas, aumentando la presencia de plásticos y basura abandonada en la costa", han expresado.

Por municipios, en Torremolinos el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 --pasando de 4,53 en 2025 a 4,59 metros cúbicos este año--. La concentración de plástico aumentó de 67,40% al 69,31%, al pasar de 3,053 metros cúbicos a 3,181 en agosto de este año.

En Benalmádena, el volumen total de residuos aumentó pasó de 6,79 a 6,88 metros cúbicos este año y la concentración de plástico también se incrementó en comparación con 2025 --del 67,40% al 69,31%--, con 4,769 metros cúbicos recogidos en agosto.

En Fuengirola el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 al pasar de 3,75 a 4,33 metros cúbicos y la concentración de plástico se sitúa en 68,42%, con 2,963 metros cúbicos recogidos. En Mijas se llegó a 6,50 metros cúbicos de residuos recogidos en agosto y el plástico llegó a 4,447 metros cúbicos, lo que supone un 17,24% más.

En Marbella, el volumen total de residuos disminuyó respecto a 2025, al pasar de 10,23 a 9,58 metros cúbicos. El plástico se elevó a 6,640 metros cúbicos en agosto de este año, lo que supone un 0,76% más respecto al anterior.

En Estepona el volumen total de residuos también bajó de 12,18 a 11,90 metros cúbicos y disminuyó igualmente la cantidad de plástico al pasar de 8,860 en 2025 a 8,380 metros cúbicos este año. En Casares los residuos recogidos llegaron a 0,42 metros cúbicos y los plásticos fueron 0,279 metros cúbicos, registrándose incrementos en ambos casos.

En Manilva el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025, al llegar a 1,67 metros cúbicos y y también la cantidad de plástico hasta 1,111 metros cúbicos.