El Restaurante Beluga de la capital malagueña luce la placa de Sabor a Málaga.

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Beluga, situado en la Plaza de las Flores de la capital malagueña, luce desde este sábado la placa distintiva Sabor a Málaga que otorga la Diputación a los establecimientos hosteleros adheridos a la marca de la institución provincial.

Diego René dirige el restaurante y es uno de los socios. Un alicantino con alma de malagueño que desde que llegase a este negocio como jefe de cocina "ha reconvertido y renovado sus fogones, dando un especial valor al producto y al cliente local, convirtiéndolo en una arrocería, con especial protagonismo de los productos del mar", han indicado en una nota.

Como parte de la familia de Sabor a Málaga, Beluga "apuesta por el producto local en sus platos, sin olvidar los vinos procedentes de una veintena de bodegas de la provincia", han incidido desde la Diputación malagueña. En su carta, han precisado, hay propuestas de comidas, con menús degustación y arroces.

Entre sus platos destacan el Emblanco de rodaballo, el Ajoblanco, el caldero de pescadores --receta con la que disfruta entre fogones-- o su popular Arroz de Jamón de bellota 100% ibérico, criado en la Serranía de Ronda y con la exclusiva premontanera de castaña. Además, cuenta con un Sol Repsol 2025, es un restaurante recomendado por la Guía Michelin y candidato a los Premios Michelin España 2026