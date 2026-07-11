Rincón de la Victoria celebrará la XXXIV edición del Festival Flamenco 'Puerta de la Axarquía' el 25 de julio - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) - La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) junto a la Peña Flamenca 'El Piyayó, han presentado la 34 edición del Festival Flamenco 'Puerta de la Axarquía', que se celebrará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 22,00 horas, en la Plaza Al-Ándalus.

En el apartado del cante participarán Ezequiel Benítez, Manuel Torres 'El Pintó, Carmen de Comares y Joaquín Cabello 'Quini'. Al toque estarán Chaparro de Málaga y José Reina, mientras que el baile correrá a cargo de Carrete y su cuadro flamenco. La presentación del espectáculo estará a cargo de Miguel López Castro. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La edil del Área, Paz Couto, ha señalado que "esta trigésimo cuarta edición vuelve a reunir sobre el escenario a artistas de primer nivel, ofreciendo al público una oportunidad única para disfrutar del mejor cante, toque y baile flamenco".

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha destacado que "el Festival Flamenco 'Puerta de la Axarquía' representa una de las citas culturales con mayor arraigo de nuestro municipio, gracias a la implicación de la Peña Flamenca 'El Piyayo', con la que conjuntamente trabajamos en la conservación y difusión de un patrimonio universal como es el flamenco".

La presidenta de la Peña El Piyayo, María del Carmen Lastre, ha agradecido "el apoyo que recibe cada año del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Diputación Provincial de Málaga. Además, este año el festival destaca por una mayor presencia de artistas locales, principalmente miembros y asiduos de la peña., y con un especial homenaje al bailaor Carrete".