Rincón de la Victoria despliega por vez primera una campaña de street marketing en el corazón de Berlín en marco de ITB

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el concejal de Turismo, Antonio José Martín, en la ITB - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) despliega por vez primera una campaña digital en el corazón de Berlín en el marco de la ITB desde que está acudiendo a esta feria de turismo.

Se trata de una campaña de street marketing donde promocionará sus atractivos turísticos a través de un circuito de 111 pantallas digitales de gran formato situadas en las principales estaciones de tren de la capital alemana y con la que se busca alcanzar los 300.000 impactos entre viajeros y profesionales del sector.

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha incidido en que "estamos dando un paso de gigante en nuestra estrategia de promoción turística internacional con el mercado alemán en la ITB, una de las ferias de turismo más importantes del mundo".

"Desde este día 2 hasta el 8 de marzo, el municipio está siendo el gran protagonista visual en las principales arterias ferroviarias de la capital alemana gracias a una potente campaña de publicidad exterior cien por cien digital", ha explicado.

Al respecto, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el esfuerzo que se viene haciendo para hacer de Rincón de la Victoria un destino cada vez más atractivo para el mercado internacional".

"Vamos dando pasos firmes y ya hicimos una campaña en el corazón de Londres. Ahora toca Berlín, donde hemos segmentado aún más el mensaje para poder alcanzar al perfil de turista que buscamos para nuestra ciudad", ha agregado.

Salado ha recordado que "Alemania se ha convertido en el primer mercado internacional del municipio y principal emisor extranjero. En 2025, fueron 25.131 personas del mercado alemán las que visitaron Rincón de la Victoria, muy por delante del segundo mercado emisor, el británico, con 10.424 visitantes, o el francés con 8.205".

Para asegurar la máxima eficiencia de la inversión pública, desde el área de Turismo, en colaboración con la agencia especializada KPI Media, ha apostado por una estrategia de "hiper-segmentación". En lugar de realizar una compra masiva de espacios, la campaña persigue estratégicamente el Customer Journey (el trayecto habitual) de los más de 100.000 profesionales y miles de turistas que se desplazan diariamente hacia el recinto ferial Messe Berlín.

"El spot promocional de Rincón de la Victoria se emitirá en un circuito premium compuesto por 111 pantallas digitales de última generación ubicadas en tres nodos de transporte críticos de la ciudad", ha incidido Salado.

De igual modo, Martín ha incidido en que "hemos condensado en apenas diez segundos lo más espectacular de Rincón de la Victoria teniendo en cuenta los intereses de los alemanes. Se trata de un spot en formato vertical diseñado específicamente para captar la atención en movimiento. Las piezas se emitirán en pantallas Full HD ubicadas en grandes estelas de 2,5 metros de altura en los vestíbulos y andenes".

Según los datos oficiales de audiencia auditada facilitados por la exclusivista alemana Ströer, se prevé que la emisión de este spot tenga un alcance estimado de 278.644 impactos directos (público mayor de 14 años). "Estamos convencidos de que superaremos los 300.000 impactos en estos días de emisión", ha agregado.

Con esta acción, que además elimina por completo el uso de papel y plásticos de la publicidad tradicional, Rincón de la Victoria "consolida su imagen como un destino moderno, sostenible y tecnológicamente avanzado ante uno de los mercados emisores de turistas más importantes para la Costa del Sol", han destacado.